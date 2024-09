मंथली बजट कैलकुलेटर: क्या है 50:30:20 रूल, बचत के साथ होंगी सभी जरूरतें पूरी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 50-30-20 Rule: आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया! यह एक हद तक सच हो गया है क्योंकि सैलरी आने से पहले खर्चों का बिल आ जाता है। ऐसे में समझ नहीं आता है कि आखिर सैलरी से सेविंग कैसे करें (How to do Saving)। कई बार कोशिश करते हैं पर किसी काम में सेविंग खत्म हो जाती है और फिर आपात स्थिति में उधार लेने की नौबत आ जाती है।

अगर आप भी सेविंग करना चाहते हैं पर सेविंग कर नहीं पा रहे हैं तो आपको यह फाइनेंशियल रूल समझ लेना चाहिए। वित्तीय सलाहकार सेविंग के लिए 50-30-20 रूल (50-30-20 Rule) फॉलो करने के लिए कहते हैं। यह सेविंग के लिए काफी पॉपुलर रूल है। इसके जरिये आप ज्यादा सेविंग भी कर सकते हैं और यह आपके मंथली बजट (Monthly Budget) बनाने में भी मदद करेगा।