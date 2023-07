Bank FD से कमाई का मौका, निवेशकों को ये बैंक दे रहे हैं 9 प्रतिशत से ज्यादा का ब्याज

Bank FD Interest Rate आरबीआई की ओर से रेपो रेट बढ़ाने के बाद बैंक एफडी पर आकर्षक ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में ऐसी बैंक एफडी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आपको 9 प्रतिशत या उससे अधिक का ब्याज मिल रहा है। एफडी में निवेश सुरक्षित माना जाता है। (जागरण फाइल फोटो)

बैंक एफडी में रिटर्न फिक्स होता है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। जब भी सुरक्षित निवेश की बात आती है। FD यानी फिक्ड्स डिपाजिट निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प होता है। इसमें पैसे डूबने का भी कोई खतरा नहीं होता है। आज हम आपको अपनी रिपोर्ट में दो ऐसी एफडी के बार में बताने जा रहे हैं, जिसमें निवेशकों 9 प्रतिशत से अधिक का सालाना ब्याज मिल रहा है। ये ब्याज छोटी बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ, ईपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना आदि से भी अधिक है। किन बैंक एफडी में निवेशकों को मिल रहा 9 प्रतिशत का ब्याज? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की 1001 दिन की एफडी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से 1001 दिन की एफडी पर सामान्य निवेशकों को 9.00 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 9.50 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है। बैंक मौजूदा समय में निवेशकों को 4.5 प्रतिशत से लेकर 9 प्रतिशत की ब्याज एफडी पर ऑफर कर रहा है। सबसे अधिक ब्याज 1001 दिन की एफडी पर दी जा रही है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पांच साल की एफडी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से निवेशकों को पांच साल की एफडी पर 9.1 प्रतिशत की ब्याज दी जा रही है। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस अवधि की एफडी पर 9.60 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है। बैंक की ओर से सामान्य नागिरकों को 4 प्रतिशत से लेकर 9.1 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को 4.5 प्रतिशत से लेकर 9.6 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है। FD के फायदे एफडी में निवेश डूबने का कोई खतरा नहीं होता है।

इस पर रिटर्न फिक्स रहता है।

आरबीआई की ओर से रेपो रेट बढ़ाने के बाद बैंक एफडी पर निवेशकों को आकर्षक ब्याज मिल रहा है।

