UPS Deadline: नए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पास फॉर्म भरने के कुछ ही दिन बाकी, क्या है सबमिशन की प्रोसेस?

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने केंद्र सरकार में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों से आग्रह किया है कि जो Unified Pension Scheme (UPS) का विकल्प चुनना चाहते हैं वे अपना फॉर्म ए1 समय सीमा यानी 30 सितंबर 2025 से पहले जमा कर दें। उसकी प्रोसेस क्या है हम यहां बता रहे हैं।

नई दिल्ली। UPS Deadline: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बताया गया है कि जो भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद सेवा में शामिल हुए हैं।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को चुनना चाहते हैं, उन्हें 30 सितंबर 2025 से पहले 'फॉर्म A1' जमा करना अनिवार्य है। कहां जमा करें फॉर्म A1? फॉर्म A1 को (physically) भरकर अपने संबंधित नोडल ऑफिस, ट्रेनिंग संस्थान के प्रमुख, या वर्तमान संस्थान के प्रमुख (जो भी लागू हो), को 30 सितंबर 2025 तक जमा कराना होगा। इसके बाद, संबंधित प्रमुख अधिकारी इसे कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी या डीडीओ (Drawing & Disbursing Officer) को भेजेंगे, जहां कर्मचारी को तैनात किया जाना है। फॉर्म A1 की कॉपी PFRDA की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। PFRDA ने यह भी बताया कि अभी भी कई नए कर्मचारी, जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद सेवा में आए हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में पोस्टेड हैं, PRAN (Permanent Retirement Account Number) जनरेट करने के लिए फॉर्म नहीं भर पाए हैं।

क्या है UPS (Unified Pension Scheme)? UPS भारत सरकार की शुरू की गई एक नई पेंशन स्कीम है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है। यह स्कीम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित मासिक पेंशन देने की सुविधा देती है।

UPS और NPS में अंतर बिंदु UPS NPS प्रकृति निश्चित पेंशन (Assured) बाजार आधारित (Market-linked) जोखिम बहुत कम शेयर बाजार पर निर्भर पेंशन राशि कम से कम ₹10,000/माह (10 वर्ष की सेवा के बाद) जमा की गई राशि और निवेश के प्रदर्शन पर निर्भर योगदान कर्मचारी + सरकार दोनों कर्मचारी + सरकार दोनों