Top 5 Best Saving Scheme: पैसों को बढ़ाने वाली टॉप 5 सेविंग स्कीम, सुरक्षित रहता है आपका निवेश; ये रही लिस्ट

नई दिल्ली। Top 5 Best Saving Scheme: अगर आप सुरक्षित निवेश की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए हैं। क्योंकि आज के समय में लोग शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में पैसा तो लगा रहे हैं लेकिन बहुत कम लोग ही यहां से प्रॉफिट बना पा रहे हैं। यहां पर रिस्क बहुत है। क्योंकि शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में आपको अधिक रिटर्न मिलने की भी संभावना रहती है और संभावना पैसों के डूबने की भी रहती है। यानी रिस्क बना रहता है। वहीं, दूसरी ओर सरकार द्वारा समर्थित कुछ ऐसी सेविंग स्कीम हैं, जहां रिटर्न भले ही कम रहता है लेकिन आपका निवेश सुरक्षित रहता है। आज हम आपको ऐसी टॉप फाइव सेविंग स्कीम के बारे में बताएंगे, जहां निवेश सुरक्षित रहता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सेविंग स्कीम क्या है । What is Saving Scheme आगे बढ़ें इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सेविंग स्कीम होती क्या है? सेविंग स्कीम को ऐसे फाइनेंशियल टूल के तौर पर डिफाइन किया जा सकता है जो आपको एक तय समय सीमा के अंदर अपने फाइनेंशियल गोल को पाने में मदद करते हैं। ये स्कीम भारत सरकार द्वारा भारत में बैंकों के साथ मिलकर शुरू की जाती हैं।

इन स्कीम पर इंटरेस्ट रेट या तो सरकार या बैंकों द्वारा तय किए जाते हैं और समय-समय पर रिवाइज किए जाते हैं। इन स्कीम के जरिए बचाया गया पैसा सिर्फ दौलत बनाने के लिए ही नहीं होता, बल्कि मुश्किल समय में फाइनेंशियल कवर के तौर पर भी काम आता है। इसका इस्तेमाल इमरजेंसी, रिटायरमेंट, हायर स्टडीज, बच्चों की शादी, पढ़ाई, लोन चुकाने, या अचानक नौकरी छूट जाने जैसी स्थितियों में भी किया जा सकता है।

Top 5 Savings Scheme । टॉप 5 बचत योजनाएं Public Provident Fund (PPF)

National Savings Certificate (NSC)

Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)

Senior Citizens Savings Scheme (SCSS)

Post Office Time Deposit (POTD) Scheme पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है? सरकार की गारंटी की वजह से, पब्लिक प्रोविडेंट फंड को फिक्स्ड-इनकम प्रोग्राम को रिस्क-फ्री इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है। सालाना कम से कम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये है। अभी इंटरेस्ट रेट 7.10% है, जिसमें इंटरेस्ट रेट में 0.25% से 0.75% तक का बदलाव हो सकता है। PPF फंड 15 साल बाद मैच्योर होता है और PPF इन्वेस्टमेंट टैक्स-फ्री होते हैं। अकाउंट खोलने की तारीख से पांच साल बाद पार्शियल विड्रॉल की इजाजत है।

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या है? नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) सरकार द्वारा समर्थित एक सेविंग्स प्लान है जिसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और पांच साल का लॉक-इन पीरियड होता है। यह एक कम जोखिम वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो टैक्स बेनिफिट्स देता है और छोटे से मध्यम इनकम वाले इन्वेस्टर्स के लिए सही है।

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) पर अभी सालाना 7.7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो सालाना कंपाउंड होता है लेकिन मैच्योरिटी पर दिया जाता है। इंटरेस्ट हर साल रीइन्वेस्ट होता है और 5 साल की मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने पर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ दिया जाता है।

सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) एक सरकारी सेविंग स्कीम है जो खास तौर पर लड़की के भविष्य के लिए बनाई गई है। यह माता-पिता या लीगल गार्जियन को अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए पैसे बचाने के लिए बढ़ावा देती है।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के लिए इंटरेस्ट रेट 1 जनवरी, 2024 से अभी के समय के लिए 8.2% सालाना है, जो सालाना कंपाउंड होता है। यह रेट सरकार द्वारा बदला जा सकता है और यह 2024 की पहली तिमाही से लागू है।

सीनियर सिटिजन स्कीम क्या है? SCSS सरकार द्वारा समर्थित एक रिटायरमेंट सेविंग्स प्रोग्राम है जो टैक्स फायदों के साथ-साथ अच्छा रिटर्न भी देता है। इन्वेस्टर्स को कम से कम 1,000 रुपये जमा करने होंगे, जबकि ऊपरी लिमिट 30 लाख रुपये है। 1.5 लाख रुपये तक के इन्वेस्टमेंट पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन मिलता है। इंटरेस्ट से होने वाली कमाई पर टैक्स लगता है। जनवरी-मार्च 2025 तिमाही के लिए SCSS पर ब्याज दर 8.2% प्रति वर्ष है।

डाकघर सावधि जमा योजना क्या है? 5 साल की POTD स्कीम के लिए, सालाना 1.5 लाख रुपये तक का इन्वेस्टमेंट सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन के लिए योग्य है, हालांकि इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है। जबकि कम से कम 1,000 रुपये जमा करना जरूरी है, इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। 5 साल से कम समय वाली POTD स्कीम में सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते हैं। जनवरी-मार्च 2025 तिमाही के लिए पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (5 साल) पर ब्याज दर 7.5% है।