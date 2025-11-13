Stock Vs SIP: निवेश के लिए कौन बेस्ट, ये रही रिस्क से लेकर रिटर्न तक की हर जरूरी बात

नई दिल्ली। Stock Vs SIP: अगर आप भविष्य के लिए एक मोटा फंड तैयार करना चाहते हैं तो आपको निवेश करना चाहिए। आज के समय में निवेश के कई विकल्प है। शेयर बाजार से लेकर बैंक में एफडी तक। आप कहीं भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन निवेश से पहले आपको फायदे और नुकसान की बात जरूर पता होनी चाहिए। क्योंकि आज के समय में बिना जाने समझे बहुत से लोग शेयर बाजार में पैसा निवेश कर देते हैं, जिसके चलते उन्हें नुकसान हो जाता है। वहीं, बहुत से लोग बिना सोचे समझे किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP करना शुरू कर देते हैं। कहीं भी निवेश करने से पहले आपको उसके बारे में जानना जरूरी है। आज हम आपको Stock Vs SIP के बारे में बताएंगे। इस आर्टिकल में हम रिस्क से लेकर रिटर्न तक की हर जरूरी बात करेंगे।

क्या है SIP और Direct Stock Investment? SIP नियमित अंतराल पर, आमतौर पर मासिक या त्रैमासिक, म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है। यह निवेशकों को एक म्यूचुअल फंड योजना में एक निश्चित राशि का निवेश करने की अनुमति देता है जो शेयरों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करती है।

Direct Stock Investment में स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किसी कंपनी के शेयर खरीदना शामिल है। इस दृष्टिकोण के लिए निवेशकों को सक्रिय रूप से रिसर्च करने, बाजार के रुझानों पर नजर रखने और समय पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।

Share Market Vs SIP: रिस्क से लेकर रिटर्न तक में कौन बेहतर? SIP: एसआईपी पेशेवर फंड मैनेजरों द्वारा प्रबंधित म्यूचुअल फंडों के माध्यम से शेयरों की एक शृंखला में निवेश करते हैं। विविधीकरण के कारण जोखिम अपेक्षाकृत कम होता है। रिटर्न आमतौर पर मध्यम होते हैं क्योंकि इन्हें विविधीकरण द्वारा औसत किया जाता है। हालाँकि, 10-15 वर्षों में, इक्विटी एसआईपी ने ऐतिहासिक रूप से 10-15% वार्षिक रिटर्न दिया है।

Share: अलग-अलग शेयरों में निवेश करना बहुत जोखिम भरा होता है, खासकर अगर आपके पास विशेषज्ञता की कमी हो। खराब प्रदर्शन करने वाले शेयर से बड़ा नुकसान हो सकता है। समझदारी से चुने गए Stock निवेश, शानदार रिटर्न दे सकते हैं। इन्फोसिस या रिलायंस के शुरुआती निवेशकों के बारे में सोचिए।