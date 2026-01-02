SSY Interest Rate: क्या नए साल में बढ़ गई ब्याज दरें? कौन खोल सकता है अकाउंट और किसे मिलता है फायदा

Language
    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:31 PM (IST)

    नई दिल्ली| नए साल की शुरुआत में बेटियों के भविष्य के लिए निवेश करने वालों के मन में सवाल है कि क्या सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर (SSY Interest Rate) बढ़ी है? तो इसका सीधा जवाब है- नहीं। वित्त मंत्रालय ने जनवरी-मार्च 2026 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की ब्याज दर 8.2% सालाना पर बरकरार रखी है। यह ऐलान 31 दिसंबर 2025 को किया गया, जिसमें अन्य छोटी बचत योजनाओं की दरें भी शामिल थीं।

    सरकार ने साफ किया है कि SSY की ब्याज दर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए भी ब्याज दर 8.2% ही रखी गई थी। यानी 1 अप्रैल 2024 से अब तक इस लोकप्रिय योजना की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

    क्या है सुकन्या समृद्धि योजना? (What is SSY)

    सुकन्या समृद्धि योजना खास तौर पर बालिकाओं के लिए बनाई गई बचत योजना है। इस स्कीम के तहत 10 साल से कम उम्र की बच्ची के नाम पर पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंकों में खाता खोला जा सकता है। इसमें मिलने वाला 8.2% सालाना ब्याज, जो हर साल कंपाउंड होता है, आज के समय में कई बड़े बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट दरों से ज्यादा है। यही वजह है कि माता-पिता और अभिभावकों के बीच यह योजना काफी लोकप्रिय बनी हुई है।

    सरकार के मुताबिक, SSY, PPF और SCSS जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें सेकेंडरी मार्केट में समान अवधि के सरकारी बॉन्ड (G-Sec) की यील्ड को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं। इसी वजह से फिलहाल दरों में स्थिरता देखी जा रही है।

    कौन खोल सकता है खाता?

    SSY अकाउंट बच्ची के अभिभावक द्वारा खोला जाता है, जिसकी उम्र खाता खोलते समय 10 साल से कम हो। एक परिवार में अधिकतम दो बेटियों के नाम पर दो खाते खोले जा सकते हैं। हालांकि, अगर जुड़वां या एक साथ तीन बच्चियों का जन्म हुआ है, तो शर्तों के साथ दो से ज्यादा खाते खोलने की अनुमति भी मिलती है। बच्ची के 18 साल की उम्र तक खाते का संचालन अभिभावक करता है, उसके बाद जरूरी दस्तावेज देने पर बच्ची खुद खाता संभाल सकती है।