370% रिटर्न और 8 साल तक लगातार मिला सालाना 2.5 फीसदी ब्याज, नए साल पर मैच्योर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सीरीज़ XIV

नई दिल्ली। नए साल के मौके पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) 2017-18 सीरीज़ XIV के निवेशक 1 जनवरी, 2026 को अपने बॉन्ड रिडीम कर सकते हैं, क्योंकि आठ साल का समय पूरा होने के बाद यह किश्त अपनी फाइनल मैच्योरिटी पर पहुंच जाएगी।

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने रिडेम्पशन की कीमत ₹13,486 प्रति यूनिट तय की है, जो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा पब्लिश किए गए रिडेम्पशन से पहले के तीन कारोबारी दिनों - 29, 30 और 31 दिसंबर, 2025 - के 999 प्योरिटी वाले सोने की क्लोजिंग कीमत के सिंपल एवरेज पर आधारित है।

कब जारी हुए थे ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड? ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 1 जनवरी, 2018 को ₹2,881 प्रति ग्राम के इश्यू प्राइस पर जारी किए गए थे। ऑनलाइन अप्लाई करने वाले इन्वेस्टर्स को ₹50 प्रति ग्राम का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला, जिससे प्रभावी कीमत कम होकर ₹2,831 प्रति ग्राम हो गई।

रिडेम्पशन वैल्यू इश्यू प्राइस पर लगभग 376% कैपिटल एप्रिसिएशन (रिटर्न) दिखाती है, इसके अलावा होल्डिंग पीरियड के दौरान हर छह महीने में 2.5% सालाना फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिला है। क्या है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक सरकारी योजना है, और सरकार समर्थित सिक्योरिटीज़ हैं जिनकी कीमत सोने के ग्राम में होती है। ये इन्वेस्टर्स को सोने में वर्चुअली निवेश करने का मौका देती है। खास बात है कि इस योजना में रिटर्न के साथ-साथ सालाना 2.50 फीसदी इंटरेस्ट भी मिलता है, साथ ही फिजिकल स्टोरेज की ज़रूरत भी खत्म हो जाती है।