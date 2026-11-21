बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। बड़े बैंकों की तुलना में स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी पर ज्यादा ब्याज दर ऑफर करते हैं। कुछ बैंक अभी भी सीनियर सिटिजन (60 साल और उससे अधिक उम्र के) के लिए पांच साल की एफडी के लिए 8.5% तक का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं।

नीचे दी गई लिस्ट देखते कि कौन से बैंक सीनियर सिटिजन के लिए FD पर सबसे अधिक इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं।

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक वरिष्ठ नागरिकों को पांच साल की अवधि वाली FD पर 8.5% ब्याज दे रहा है। वहीं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक वरिष्ठ नागरिकों को पांच साल की अवधि वाली FD पर 8% ब्याज दे रहा है।

ये है स्मॉल फाइनेंस बैंकों की अधिकतम FD रेट्स (सीनियर सिटिजन के लिए)

बैंक का नाम इंटरेस्ट रेट (फीसदी) एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.25 इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.5 ईएसएएफ लघु वित्त बैंक 6.25 जन स्मॉल फाइनेंस बैंक 8 शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक 6.5 स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.5 सूर्योदय लघु वित्त बैंक 8.5 उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.7 उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.4

TDS का नियम जान लीजिए

अगर किसी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से मिलने वाला ब्याज 1 लाख रुपये से ज्यादा हो जाता है, तो बैंकों के लिए उस पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) काटना अनिवार्य है। ध्यान रखें कि TDS कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं है, बल्कि जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं, तो आप इसे टैक्स रिफंड के रूप में वापस पा सकते हैं या अपनी कुल टैक्स देनदारी में से एडजस्ट कर सकते हैं।

इसके अलावा, अगर आप टैक्स रिफंड पाने के हकदार हैं, तो आपको उस रिफंड पर ब्याज भी मिल सकता है।

उदाहरण से समझें

मान लीजिए यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की आय 11 लाख रुपये है, तो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत धारा 87A (Section 87A) की टैक्स छूट के कारण उन्हें कोई आयकर नहीं देना होगा।

वित्त वर्ष 2025-26 की नए टैक्स सिस्टम में, 12 लाख रुपये तक की इनकम पर धारा 87A के तहत टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा, यदि सभी टैक्स कटौतियों और धारा 87A की छूट का क्लेम करने के बाद किसी वरिष्ठ नागरिक की कुल आय टैक्सेबल सीमा से कम है (जो नए टैक्स सिस्टम के लिए 12 लाख रुपये और पुरानी टैक्स सिस्टम के लिए 5 लाख रुपये है), तो वे TDS कटने से बचने के लिए फॉर्म 121 जमा कर सकते हैं।