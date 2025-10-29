Language
    SCSS vs FD: 5 साल निवेश करने किसमें मिलेगा ज्यादा रिटर्न, आपके लिए क्या फायदेमंद

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 09:13 AM (IST)

    SCSS vs FD: आज भी कई निवेशक सुरक्षित निवेश करना ही पसंद करते हैं। क्योंकि इसमें आपका पैसा डूबने का खतरा नहीं रहता। सीनियर सिटीजन स्कीम और फिक्स्ड डिपॉजिट दोनों ही सुरक्षित स्कीम के अंतर्गत आता है। दोनों में कुछ असामान्यताएं भी है। जिसके बारे में हम नीचे डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ ही जानते हैं कि 5 साल निवेश करने पर सीनियर सिटीजन स्कीम या फिक्स्ड डिपॉजिट किसमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा?

    नई दिल्ली।  सीनियर सिटीजन स्कीम और फिक्स्ड डिपॉजिट दोनों ही सुरक्षित स्कीम है। इसमें निवेश पैसे डूबते नहीं है। हालांकि सीनियर सिटीजन स्कीम में आपको निश्चित समय पर ब्याज सेविंग खाते पर मिलता रहता है। इसे आप अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एफडी में आपको रिटर्न स्कीम अवधि पूरी होने पर एकमुश्त मिलता है। 

    इसमें एक और असामान्यता ये भी है कि सीनियर सिटीजन स्कीम में 60 साल बाद  या रिटायर होने पर ही अप्लाई किया जा सकता है। ये योजना खास तौर पर रिटायरमेंट व्यक्ति के लिए बनाई गई है। आइए अब जानते हैं कि अगर दोनों ही स्कीम में एक राशि 5 साल के निवेश की जाए, तो किस स्कीम से आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा?

    किसमें मिलेगा ज्यादा रिटर्न?

    • निवेश रकम- 2 लाख रुपये
    • निवेश अवधि- 5 साल

    एफडी से कितनी होगी कमाई?

    • निवेश रकम- 2 लाख रुपये
    • निवेश अवधि- 5 साल
    • रिटर्न- 7.5 फीसदी

    अगर कोई व्यक्ति एफडी में 5 साल के 2 लाख रुपये जमा करता है, तो उसे 7.5 फीसदी रिटर्न के हिसाब से मैच्योरिटी पर 2,87,126 रुपये मिलेंगे। वहीं केवल रिटर्न ही आपको 87,126 रुपये मिल जाएगा। अब जानते हैं कि सीनियर सिटीजन स्कीम से कितना मुनाफा मिलेगा।

    सीनियर सिटीजन स्कीम से कितना मिलेगा रिटर्न?

    • निवेश रकम- 2 लाख रुपये 
    • रिटर्न- 8.2 फीसदी

    अगर कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन स्कीम में 5 साल के लिए 2 लाख रुपये निवेश करता है, तो उसे मैच्योरिटी पर 2,82,000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही उसे हर तीन महीने में 4099 रुपये मिलेंगे। अगर हर तीन महीने में मिलने वाली रकम को भी जोड़ा जाए तो ये एक साल में (4099x4) 81,980 रुपये होगी। वहीं 5 साल में ये 81,980 रुपये हो जाएगी। यहां 4 से इसलिए गुणा किया गया है क्योंकि स्कीम के तहत ये पैसे साल में 4 बार मिलते हैं। 

    ज्यादा रिटर्न कौन देगा?

    देखा जाएं तो एफडी ने सीनियर सिटीजन स्कीम से कम ब्याज होने पर भी मैच्योरिटी पर ज्यादा रिटर्न दिया है। क्योंकि एफडी के तहत आपको कम्पाउंडिंग का फायदा दिया जाता है।