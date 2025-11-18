ITR Filing 2025 करते कर दी गलती? टेंशन नॉट आज ही करें रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न से सुधार; क्या है डेडलाइन

नई दिल्ली। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर रही। पहले ये 15 सितंबर थी, जिसे टैक्सपेयर की डिमांड को देखते हुए एक दिन और यानी 16 सितंबर तक बढ़ाया गया था। आईटीआर फाइल करने के बाद निवेशक बेसब्री से रिफंड का इंतजार करते हैं।

लेकिन कभी-कभी रिफंड इसलिए भी नहीं मिल पाता क्योंकि टैक्सपेयर द्वारा आईटीआर फाइल करते वक्त गलत जानकारी दर्ज हो जाती है या कोई भूल हो जाती है। ऐसे में आप रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न का सहारा ले सकते हैं। क्या है रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन? इनकम टैक्स नियम के अनुसार अक्सर रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन एसेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले होती है। इस हिसाब से आप दिसंबर 2025 तक आईटीआर फाइल करने में होने वाली गलती रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए सुधार सकते हैं।