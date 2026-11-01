PPF News: कब शुरू हुई थी पीपीएफ योजना, कैसे पहले निवेशक हुए थे मालामाल; अब कितनी है ब्याज दर

PPF Scheme History: आज भी बहुत से भारतीय अपना पैसा सुरक्षित जगह पर निवेश करना पसंद करते हैं। शेयर मार्केट के बदले कुछ भारतीय बैंक एफडी और अन्य सरकारी योजनाओं में निवेश करते हैं। इन्हीं में से एक है पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) यानी सार्वजनिक भविष्य निधि।

इस योजना की खासियत यह है कि इसमें निवेश करने पर सुरक्षित रिटर्न मिलता है और टैक्स बचाने का लाभ भी मिलता है। यही वजह है कि नौकरीपेशा लोगों से लेकर छोटे निवेशकों तक के बीच यह योजना काफी पसंद की जाती है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीपीएफ की शुरुआत कब हुई थी और शुरुआती दौर में इसमें निवेश करने वाले लोगों को कितना ब्याज मिलता था? आइए इसके बारे में जानते हैं। कब शुरू हुई थी PPF? भारत सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना की शुरुआत 1 जुलाई 1968 को की थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में लंबी अवधि की बचत की आदत विकसित करना और उन्हें रिटायरमेंट के लिए आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था। शुरुआत में इस योजना पर निवेशकों को सालाना 4.8 फीसदी ब्याज मिलता था। उस समय निवेश की सीमा भी आज के मुकाबले काफी कम थी।

वो साल जब PPF पर मिलती थी 12% की ब्याज दर पीपीएफ में निवेश करने वाले लोगों के लिए सबसे शानदार दौर 1986 में शुरू हुआ। सरकार ने 1 अप्रैल 1986 से इस योजना की ब्याज दर बढ़ाकर 12 फीसदी सालाना कर दी थी। यह दर मार्च 1999 तक लागू रही। यानी करीब 13 साल तक निवेशकों को 12 फीसदी का शानदार ब्याज मिलता रहा। यानी जो इस योजना की शुरुआत में निवेश किए थे और 15 साल बाद भी पैसा नहीं निकाले थे, उन्हें तगड़ा फायदा हुआ था।

इस दौरान जिन लोगों ने नियमित रूप से पीपीएफ में निवेश किया, उन्हें कंपाउंडिंग का बड़ा फायदा मिला। ब्याज पर ब्याज जुड़ने से उनकी जमा रकम में तेजी से बढ़ोतरी हुई। यही वजह है कि उस दौर में पीपीएफ को लंबी अवधि में पैसा बनाने का एक बेहतरीन विकल्प माना जाता था।

हालांकि, साल 2000 के बाद सरकार ने धीरे-धीरे इसकी ब्याज दरों में कटौती शुरू कर दी। जनवरी 2000 में ब्याज दर 11 फीसदी और मार्च 2001 में 9.5 फीसदी कर दी गई। इसके बाद भी कई बार दरों में बदलाव हुआ।

वर्तमान में क्या है PPF की ब्याज दर वर्तमान में पीपीएफ योजना पर निवेशकों को सालाना 7.1 फीसदी ब्याज मिल रहा है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए भी इस ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। इस तरह लगातार कई तिमाहियों से पीपीएफ की ब्याज दर 7.1 फीसदी पर बनी हुई है।