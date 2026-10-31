Dhanteras Gold Purchase: कहीं धनतेरस पर आप तो नहीं खरीद रहे 'खोटा' सोना? ऐसे करें असली-नकली गोल्ड की पक्की पहचान

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Dhanteras Gold Purchase: त्योहारी अवसर पर भारत के लोग सोना खरीदना पसंद करते हैं। 6 नवंबर को धनतेरस का त्योहार है। इस दिन सोने और चांदी की बिक्री बढ़ जाती है। बहुत से लोग धनतेरस के मौके पर गोल्ड ज्वैलरी खरीदते हैं। लेकिन जरूर जो ज्वेलरी आप खरीदी जा रही है, वह असली सोने से बनी हो। कई बार दुकानदार आपको झांसा देकर नकली गोल्ड बेच देता है, वो भी असली गोल्ड की कीमत पर।

इसलिए अगर आप कभी भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जाएं तो आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि जो ज्वेलरी आप ले रहे हैं उसमें असली सोना कितना है। इसके साथ ही ये जांचें कि क्या वह ज्वेलरी सच में गोल्ड से ही बनी है या नहीं।

हम सब जानते हैं कि सोने की कीमत उसकी प्योरिटी के हिसाब से तय की जाती है। गहनों की कीमतों हमेशा सोने की प्योरिटी के हिसाब से तय होती है। 24 कैरेट गोल्ड ज्यादा महंगा होता है, फिर 22 और उसके नीचे 18 कैरेट। इसलिए सोना खरीदते समय हमें उसकी पहचान जरूर करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि आप कैसे आसानी से ये पहचान कर सकते हैं कि सोना असली है या नकली।

इन तरीकों से पहचान करें सोना असली या नकली? अगर आप सोने के आभूषण खरीद रहे हैं तो आपको हॉलमार्क जरूर चेक करना चाहिए। ज्वेलरी पर दुकानदारों को BIS का निशान लगाना अनिवार्य है। इसमें कैरेट और ज्वेलर का आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। इसलिए कोई भी ज्वेलरी खरीदने से पहले इसे जरूर चेक करें। वहीं, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि सोना असली है या नकली तो उसके लिए आप नीचे दिए गए तरीकों में से किसी भी तरीके के इस्तेमाल करके सोने की शुद्धता का पता लगा सकते हैं।

एसिड टेस्ट

विनेगर टेस्ट एसिड टेस्ट के जरिए पता करें सोना असली या नकली सोने की शुद्धता को टेस्ट करने का एसिड टेस्ट सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका है। कहते हैं कि इसकी एक्यूरेसी अन्य तरीकों से ज्यादा है। इसके लिए आपको नाइट्रिक एसिड की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आपको सोने को पत्थर पर रगड़े। रगड़ने के बाद खरोंच वाली जगह पर नाइट्रिक एसिड डाले। अगर कुछ रिएक्शन हुआ तो समझ लीजिए आपके पास जो गोल्ड है वह प्योर नहीं है। क्योंकि प्योर गोल्ड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता। एसिड डालने के बाद अगर ज्वेलरी का कलर बदल जाए तो इसका यह मतलब होगा कि उसमें सोने के साथ अन्य धातु भी मिक्स है।