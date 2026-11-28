बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Post Office RD Calculation: आज के समय में निवेश करना बहुत जरूरी हो गया। भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको हर महीने थोड़ा-थोड़ा निवेश करना चाहिए। लोग अलग- अलग माध्यमों के जरिए निवेश करते हैं। कोई शेयर बाजार में पैसा लगाता है, तो कोई म्यूचुअल फंड में। वहीं, बहुत से लोग बैंक एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट में इनवेस्ट करते हैं। बैंक एफडी और आरडी का निवेश सुरक्षित होता है। यहां रिस्क कम होता है। इसलिए जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते और गारंटीड रिटर्न चाहते हैं उन्हें पोस्ट ऑफिस आरडी में निवेश करना चाहिए।

आज हम आपको कैलकुलेशन के जरिए बताएंगि कि अगर आप हर महीने 2 हजार रुपये का निवेश करते हैं तो 5 साल बाद वह निवेश कितना हो जाएगा। यानी मैच्योरिटी पर आपको कितनी रकम मिलेगी। आइए जानते हैं। पोस्ट ऑफिस RD की ब्याज दर कितनी? पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली RD स्कीम में निवेशकों को फिलहाल 6.7 फीसदी सालाना ब्याज दिया जा रहा है। यह ब्याज तिमाही आधार पर कंपाउंड होता है। यानी हर तीन महीने में ब्याज की गणना खाते में जमा रकम और पहले से जुड़े ब्याज के आधार पर की जाती है।