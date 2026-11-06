Post Office RD Vs SBI RD: हर महीने ₹10000 निवेश पर, 10 साल तक में कौन देगा बंपर रिटर्न? कैलकुलेशन से समझें

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: क्या आप हर महीने ₹10000 जमा करके आप 10 साल में बड़ा फंड बनाना चाहते हैं और अगर हां तो सवाल यह है कि Post Office RD और SBI RD में से कौन आपको ज्यादा रिटर्न देगा? मामूली सा ब्याज दर फर्क भी लंबे समय में आपकी कमाई को हजारों तक बढ़ा सकता है और यही इस समय निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है।

रिकरिंग डिपॉजिट (RD)क्या है? RD एक ऐसा निवेश विकल्प है जिसमें हर महीने तय रकम जमा कर आप तय ब्याज के साथ सुरक्षित रिटर्न पा सकते हैं। दरअसल, Recurring Deposit (RD) उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो हर महीने छोटी-छोटी बचत करके बड़ा फंड बनाना चाहते हैं।

कौन-सा ऑप्शन है बेस्ट? पोस्ट ऑफिस RD में ब्याज दर आमतौर पर 6.9% से 7.5% के बीच रहती है और इसमें सरकार की गारंटी होने से पहले इसे सबसे सुरक्षित विक्लप माना जाता है। वहीं SBI RD में ब्याज दर लगभग 6.5% से 7% (या कुछ मामलों में थोड़ा ज्यादा) तक रहती है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका लचीलापन (Flexibility) और 10 साल की अवधि का विकल्प है।