Stock to watch today: शेयर बाजार में 6 दिन की तेजी पर लगेगा ब्रेक, आज किन-किन शेयरों में दिखेगा एक्शन?
Stock Market Outlook Today: भारतीय शेयर बाजार में 6 नवंबर को कमजोर शुरुआत की उम्मीद है, वैश्विक बाजारों से मिले ...और पढ़ें
HighLights
भारतीय शेयर बाजार में आज कमजोर शुरुआत की उम्मीद है।
गुरुवार को अमेरिकी बाजारों में भारी बिकवाली दर्ज की गई।
कई कंपनियों के तिमाही नतीजे आज घोषित होंगे।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: शेयर बाजार में शुक्रवार, 6 नवंबर को कारोबार की शुरुआत कमजोर रहने की उम्मीद है। गुरुवार को बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, लेकिन ग्लोबल मार्केट से मिल रहे कमजोर संकेतों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। GIFT Nifty करीब 159 अंक यानी 0.65% गिरकर 24,440 के आसपास कारोबार कर रहा था। इससे संकेत मिल रहे हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत दबाव में हो सकती है।
गुरुवार को बाजार में लौटी थी जबरदस्त तेजी
इससे पहले गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिली। BSE Sensex 2,008.61 अंक यानी 2.60% की तेजी के साथ 79,310.01 पर बंद हुआ। वहीं NSE Nifty 50 में 576 अंकों यानी 2.40% की बढ़त दर्ज की गई और यह 24,536.60 पर बंद हुआ।
बाजार में लगातार छठे कारोबारी सत्र में तेजी दर्ज की गई। हालांकि, इतनी बड़ी तेजी के बावजूद सेंसेक्स अपने पुराने रिकॉर्ड हाई से करीब 6,849 अंक और निफ्टी 1,822 अंक नीचे है।
अमेरिकी बाजारों में भारी बिकवाली
भारतीय बाजार के लिए सबसे बड़ी चिंता अमेरिकी बाजारों से आ रहे कमजोर संकेत हैं। गुरुवार को वॉल स्ट्रीट पर भारी बिकवाली देखने को मिली। अमेरिकी बाजारों में टेक्नोलॉजी, AI और सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में दबाव रहा।
- Dow Jones में 1,800 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई।
- Nasdaq Composite करीब 5.5% टूट गया।
- S&P 500 में 4.4% की गिरावट दर्ज की गई।
खास बात यह है कि अमेरिकी बाजारों में यह गिरावट मिडटर्म चुनावों के बाद आई तेजी को लगभग खत्म कर चुकी है। टेक्नोलॉजी शेयरों में बिकवाली का असर दुनियाभर के बाजारों पर देखने को मिल रहा है।
आज इन शेयरों पर रहेगी खास नजर (Stocks to Watch Today)
शुक्रवार को कई कंपनियों के तिमाही नतीजों और कारोबारी अपडेट के चलते शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है।
1. Bharti Airtel: टेलीकॉम कंपनी का दूसरी तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 31% बढ़कर 8,887.5 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 6,791.6 करोड़ रुपये था।
2. LIC: भारतीय जीवन बीमा निगम का सितंबर तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट करीब 20% बढ़कर 12,114.78 करोड़ रुपये पहुंच गया। प्रीमियम इनकम और निवेश से बेहतर कमाई ने कंपनी के नतीजों को सपोर्ट किया।
3. Titan: टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन का Q2 FY27 में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 54% बढ़कर 1,722 करोड़ रुपये रहा। ज्वेलरी, प्रीमियम वॉच और आईवियर कारोबार से कंपनी को मजबूती मिली।
4. ONGC: सरकारी तेल एवं गैस कंपनी ONGC का सितंबर तिमाही में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 46.9% बढ़कर 18,534.82 करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले साल इसी अवधि में यह 12,614.60 करोड़ रुपये था।
5. Glenmark Pharma: कंपनी के नतीजे कमजोर रहे। दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट 56.7% गिरकर 264 करोड़ रुपये रह गया। रेवेन्यू में भी करीब 29.8% की गिरावट दर्ज की गई। EBITDA 63.4% गिरकर 864 करोड़ रुपये रहा।
6. Vedant Fashions: कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर मामूली 0.36% बढ़कर 56.2 करोड़ रुपये रहा। वहीं रेवेन्यू में 2.4% की बढ़त दर्ज की गई।
7. Britannia Industries: FMCG कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 10.8% बढ़कर 726 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़कर 5,598 करोड़ रुपये पहुंच गया।
8. Bikaji Foods: कंपनी का सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट 11.3% गिरकर 70.78 करोड़ रुपये रहा। हालांकि, रेवेन्यू में 13.1% की बढ़त दर्ज की गई।
आज इन कंपनियों के आएंगे नतीजे
शुक्रवार को Hindalco, Siemens, Aster DM Healthcare, Gland Pharma, Jubilant FoodWorks, Cholamandalam Financial Holdings, Data Patterns और Great Eastern Shipping के सितंबर तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। इन कंपनियों के शेयरों पर भी निवेशकों की नजर रहेगी।
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