Stock to watch today: शेयर बाजार में 6 दिन की तेजी पर लगेगा ब्रेक, आज किन-किन शेयरों में दिखेगा एक्शन?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: शेयर बाजार में शुक्रवार, 6 नवंबर को कारोबार की शुरुआत कमजोर रहने की उम्मीद है। गुरुवार को बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, लेकिन ग्लोबल मार्केट से मिल रहे कमजोर संकेतों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। GIFT Nifty करीब 159 अंक यानी 0.65% गिरकर 24,440 के आसपास कारोबार कर रहा था। इससे संकेत मिल रहे हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत दबाव में हो सकती है।

गुरुवार को बाजार में लौटी थी जबरदस्त तेजी इससे पहले गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिली। BSE Sensex 2,008.61 अंक यानी 2.60% की तेजी के साथ 79,310.01 पर बंद हुआ। वहीं NSE Nifty 50 में 576 अंकों यानी 2.40% की बढ़त दर्ज की गई और यह 24,536.60 पर बंद हुआ।

बाजार में लगातार छठे कारोबारी सत्र में तेजी दर्ज की गई। हालांकि, इतनी बड़ी तेजी के बावजूद सेंसेक्स अपने पुराने रिकॉर्ड हाई से करीब 6,849 अंक और निफ्टी 1,822 अंक नीचे है। अमेरिकी बाजारों में भारी बिकवाली भारतीय बाजार के लिए सबसे बड़ी चिंता अमेरिकी बाजारों से आ रहे कमजोर संकेत हैं। गुरुवार को वॉल स्ट्रीट पर भारी बिकवाली देखने को मिली। अमेरिकी बाजारों में टेक्नोलॉजी, AI और सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में दबाव रहा।

Dow Jones में 1,800 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई।

Nasdaq Composite करीब 5.5% टूट गया।

S&P 500 में 4.4% की गिरावट दर्ज की गई। खास बात यह है कि अमेरिकी बाजारों में यह गिरावट मिडटर्म चुनावों के बाद आई तेजी को लगभग खत्म कर चुकी है। टेक्नोलॉजी शेयरों में बिकवाली का असर दुनियाभर के बाजारों पर देखने को मिल रहा है।