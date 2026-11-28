बिजनेस डेस्क,नई दिल्ली। Pension News: अगर आप एक पेंशनभोगी हैं और चाहते हैं कि आपकी पेंशन ना रुके तो आपको एक जरूरी दस्तावेज जमा करना होगा। वो जरूरी दस्तावेज है लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाणपत्र। इसी आप डिजिटली भी जमा कर सकते हैं। जो पेंशनभोगी तय समय सीमा के भीतर यह प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाते हैं, उन्हें पेंशन मिलने में देरी का सामना करना पड़ सकता है या उनकी पेंशन का भुगतान अस्थायी रूप से रोका जा सकता है।

जीवन प्रमाण (Life Certificate) पत्र इस बात का सबूत है कि पेंशनभोगी जीवित है और पेंशन पाने का हकदार है। इसे हर साल संबंधित पेंशन वितरण प्राधिकरण के पास जमा करना होता है। 30 नवंबर है आखिरी तारीख सरकारी पेंशन भोगियों को वार्षिक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा करने के लिए 30 नवंबर, 2026 तक का समय है। यानी इससे पहले आपको यह जमा करना होगा। इसे जमा ना करने पर आपकी पेंशन रुक सकती है। अब बिना बैंक जाए घर बैठे भी अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना और जमा कर सकते हैं। लेकिन कैसे आइए जानते हैं।

दरअसल, सरकार एक आधार-आधारित डिजिटल सुविधा देती है, जिससे पेंशनभोगी बैंक शाखा या पेंशन कार्यालय जाए बिना ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट बना और जमा कर सकते हैं। पात्र पेंशनभोगी 'जीवन प्रमाण फेस ऐप' (Jeevan Pramaan Face App) का उपयोग करके, अपने स्मार्टफोन के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरे की पहचान) के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

कैसे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट सबसे पहले आपको जरूरी डॉक्यूमेंट अपने साथ रखना है। जैसे- आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन भुगतान आदेश (PPO) नंबर, पेंशन से जुड़ा बैंक खाता नंबर, पेंशन देने वाले बैंक या प्राधिकरण का नाम, पेंशन मंजूर करने वाले प्राधिकरण का विवरणस ईमेल आईडी आदि।