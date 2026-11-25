बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी बनी रहे, इसके लिए नौकरीपेशा और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग अभी से पेंशन की प्लानिंग कर सकते हैं। केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना (APY) इसी जरूरत को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने ₹1000 से लेकर ₹5000 तक की गारंटीड पेंशन मिलती है। खास बात यह है कि इसमें तय उम्र तक नियमित योगदान करना होता है।

अगर आपकी उम्र 30 साल है और आप रिटायरमेंट के बाद हर महीने ₹5000 पेंशन पाना चाहते हैं, तो आपको कितना पैसा जमा करना होगा? आइए समझते हैं पूरा हिसाब। कौन खोल सकता है अटल पेंशन योजना का खाता? अटल पेंशन योजना (Atal pension yojana) में 18 से 40 साल की उम्र के भारतीय नागरिक शामिल हो सकते हैं। इसके लिए बैंक (bank) या पोस्ट ऑफिस (post office) में सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। इसी अकाउंट के जरिए योजना में रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। कई बैंक ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी देते हैं।

हालांकि, 1 अक्टूबर 2022 से इनकम टैक्स भरने वाले लोग नया APY अकाउंट नहीं खुलवा सकते। इस तारीख से पहले योजना में शामिल हो चुके लोग अपना अकाउंट जारी रख सकते हैं। 30 साल की उम्र में कितना करना होगा निवेश? मान लीजिए आपकी उम्र अभी 30 साल है और आप 60 साल की उम्र के बाद हर महीने ₹5000 पेंशन चाहते हैं। इसके लिए आपको अगले 30 साल तक नियमित योगदान करना होगा। योजना में मासिक, तिमाही और छमाही आधार पर किस्त जमा करने का विकल्प मिलता है।