बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: सोने-चांदी की कीमतों में बस एक दिन की तेजी ने निवेशकों में उत्साह भर दिया था। लेकिन यह उत्साह ज्यादा देर टिका नहीं। इस सप्ताह की के पहले दिन गोल्ड-सिल्वर में तेजी देखी गई लेकिन फिर कीमतें नीचे आ गईं। आज बुधवार को बाजार खुलते ही फिर कीमतों में गिरावट देखी गई। आइए नए रेट्स पर एक नजर डालते हैं।

वैश्विक बाजार में कीमतों का क्या हाल? इंटरनेशनल मार्केट यानी Comex पर आज यानी बुधवार को सोने-चांदी के दाम में गिरावट देखी गई है। Comex पर सोने में 0.32% तक की गिरावट आई (Gold Price on Comex) और यह 3550.40 डॉलर प्रति औस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं चांदी (Silver Price on Comex) के दाम 0.16% तक गिरे और ऐसे में कीमत 40.715 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

घरेलू बाजार में धड़ाम हुईं कीमतें सोने-चांदी की कीमतें लगातार गिरावट के दौर से गुजर रही हैं। आज फिर बाजार खुलते ही कीमतों में हल्की गिरावट देखी गई है। सोना सस्ता होकर करीब (gold price) ₹1.21 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा। वहीं चांदी गिरावट के साथ (Silver) ₹1.44 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करती दिखी।

MCX पर सोने-चांदी दोनों में गिरावट मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाले सोना 500 रुपये तक की गिरावट आई है और कीमत ₹1,21,900 (mcx gold silver price crash) प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया। वहीं चांदी की बात करें तो इसमें 700 रुपए की गिरावट देखी गई और कीमत ₹1,54,800 प्रति किलोग्राम (silver price today) पर पहुंच गई।

खरीदारों की हुई मौज, कीमतें हुईं धड़ाम बाजार खुलते ही सोने-चांदी कीमतें धड़ाम होते दिखीं। बात करें गोल्ड रेट्स की तो 24 कैरेट सोना (Gold Rates today) करीब ₹ 122,430 प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोना लगभग ₹112,228 प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है। वहीं 18 कैरेट गोल्ड ₹91,823 प्रति 10 ग्राम के करीब ट्रेड कर रहा है। बुलियन मार्केट में चांदी की कीमत लगभग ₹ 145,420 प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करती दिखी।