बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: रिटायरमेंट के बाद पेंशन ही एकमात्र जरिया होता है जिससे आपके खाते में पैसे आते हैं। ऐसे में पेंशन (Pension) समय पर प्राप्त किया जा सके इसलिए हर साल कर्मचारियों को जीवन प्रमाण पत्र (Digital life certificate) जमा करना बेहद जरूरी है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद भी लोगों के मन में सवाल रहता है कि पेंशन स्टेटस क्या है और इसे कैसे चेक किया जा सकता है।

आपको बता दें कि यह प्रक्रिया बड़ी आसानी से घर बैठे ऑनलाइन पूरी की जा सकती है। इसके लिए आपको EPFO की वेबसाइट epfo.gov.in पर विजिट करना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने मेंबर्स के लिए यह सुविधा शुरू की है ताकि उन्हें अपना पेंशन स्टेटस चेक करने या अन्य काम के लिए कहीं जाने की जरूरत ना पड़े और घर बैठे उनका काम आसानी से हो जाए।