Income Tax Refund: 31 दिसंबर से पहले नहीं किया ये काम तो रुक सकता है रिफंड, लेकिन क्यों; समझें

रिफंड मिलने में हो सकती है देरी

जिन टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिला है या जिन्होंने अपनी ओरिजिनल ITR फाइलिंग में कोई गलती या कमी की है, उन्हें रिवाइज्ड ITR फाइल करना होगा। आपको असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए 31 दिसंबर, 2025 की डेडलाइन तक रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। खासकर उन मामलों में जहां गलतियों या अधूरी जानकारी के कारण गलत रिफंड क्लेम या डेटा मिसमैच हुआ है। ऐसा न करने पर इनकम टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो सकती है।



ओरिजिनल ITR में किसी भी गलती को सुधारने के लिए एक रिवाइज्ड ITR फाइल किया जाता है। गलतियों में इनकम को छोड़ देना, कम या ज्यादा दिखाना, ज्यादा डिडक्शन, गलत ITR फॉर्म चुनना, एलिजिबल रिफंड से कम या ज्यादा क्लेम करना, वगैरह शामिल हो सकते हैं।



अगर जिन टैक्सपेयर्स को रिवाइज्ड ITR फाइल करने के लिए कहा गया है, वे 31 दिसंबर तक ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें AY26 के लिए अपने ITR में बदलाव करने के लिए एक अपडेटेड ITR फाइल करना होगा। हालांकि, इसके लिए उन पर ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है।



आपका ITR सबमिशन कन्फर्म होने के बाद, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आमतौर पर रिफंड प्रोसेस करना शुरू कर देता है, जो आम तौर पर 4-5 हफ्तों में क्रेडिट हो जाता है।