1.84 लाख करोड़ रुपये लावारिस पैसे बांटने का सरकार चला रही अभियान, कहीं आपका तो नहीं इसमें हिस्सा; कैसे करें पता

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य अनक्लेम्ड फाइनेंशियल असेट्स को वापस दिलाने में मदद करना (How to claim unclaimed deposits) है। UDGAM पोर्टल के माध्यम से लोग अपनी लावारिस रकम का पता लगा सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे इसका पता लगाएं और अपनी रकम वापस पाएं।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने “आपकी पूंजी आपका अधिकार” अभियान की शुरुआत की है। इसके जरिए लोगों को अनक्लेम्ड फाइनेंशियल असेट्स को वापस दिलाने में मदद की जाएगी। यह अभियान लगभग 3 महीने तक यानी दिसंबर तक चलने वाला है, जिसके तहत पुराने बैंक अकाउंट, शेयर, म्युचुअल फंड में फंसी 1.84 लाख करोड़ रुपये की रकम लोगों को आसानी से दिलवाने में मदद की जाएगी। यदि आपका या आपके परिवार में किसी का अनक्लेम्ड पैसा खातों में जमा है तो उस बेकार पड़ी रकम को "लावारिस" करार दिया गया हो। भारतीय बैंकों ने 30 जून, 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में कुल मिलाकर 67,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की लावारिस जमा राशि जमा कर दी है। यह आंकड़ा 28 जुलाई, 2025 को संसद में पेश किया गया। वहीं अब पुराने बैंक अकाउंट, शेयर, म्युचुअल फंड में फंसी 1.84 लाख करोड़ रुपये की रकम की जानकारी सामने आई है। अक्सर लोगों को बैंक म्युचुअल फंड में फंसे करोड़ों रुपए की रकम वापस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जबकि पुराने शेयरों में लगा पैसा वापस पाने में भी दिक्कत आती है। अब वित्त मंत्री के इस अभियान से लोगों को राहत मिलेगी।

वित्त मंत्री ने क्या कहा वित्त मंत्री द्वारा “आपकी पूंजी आपका अधिकार” एक जागरूकता अभियान चलाया गया है। यह अभियान वित्त मंत्रालय का फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट रन करेगा, जो लोगों के अनक्लेम्ड धन को वापस लाने में मदद करेगा। 4 अक्टूबर से शुरू हुआ यह अभियान दिसंबर 2025 तक चलाया जाएगा।

कैसी मिलेगी लावारिस रकम लोगों को इस अपनी रकम खोजने और वापस पाने में मदद करने के लिए, RBI ने अगस्त 2023 में UDGAM पोर्टल लॉन्च किया था। लोगों को इस धन को खोजने और वापस पाने में मदद करने के लिए, RBI ने अगस्त 2023 में UDGAM पोर्टल लॉन्च किया। UDGAM (Unclaimed Deposits – Gateway to Access Information) एक डिजिटल सेंट्ररलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिससे ग्राहक एक ही समय में किसी भी बैंक में उनके बिना दावा वाले (Unclaimed Deposits) बैंक जमाओं को खोजा जा सकता है।

पहले, लोगों को निष्क्रिय या भूले हुए खातों की खोज के लिए इन बैंकों में अलग-अलग जाना पड़ता था या उनसे संपर्क करना पड़ता था। जुलाई 2025 तक, यह प्लेटफ़ॉर्म भारत के बैंकिंग नेटवर्क में फैले 30 टॉप बैंकों का डेटा रखता है।

UDGAM पोर्टल के माध्यम से दावा न की गई जमा राशि का दावा कैसे करें सबसे पहले [udgam.rbi.org.in](https://udgam.rbi.org.in) पर जाएं अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण करें लॉग इन करने के लिए OTP दर्ज करें अपना नाम और एक पहचान पत्र जैसे पैन, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस दर्ज करें वे बैंक चुनें जिन्हें आप खोजना चाहते हैं, या सभी का चयन करें अगर आपको कोई मैच मिल जाए तो क्या करें अगर आपको पता चलता है कि कोई दावा न किया गया जमा है, तो अगला कदम संबंधित बैंक को फोन करें।

ज्यादातर बैंक आपसे ये अनुरोध करेंगे

बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से जाएं

पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण और खाते के स्वामित्व का प्रमाण प्रदान करें

मृतक मालिक के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत करें जो उत्तराधिकार या रिश्ते की पुष्टि करते हों

पुष्टि हो जाने पर, बैंक धनराशि हस्तांतरित कर देगा। हालाँकि कुछ बैंक वर्तमान में ऑनलाइन दावा

प्रपत्र प्रदान करते हैं, लेकिन अधिकांश बैंक आपको वेरिफिकेशन के लिए शाखा बुलाएंगे। ज्यादातर लोगों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों या उनके वैध उत्तराधिकारियों को शायद यह पता ही न चले कि उनका कोई खाता खो गया है। ऐसे में UDGAM पोर्टल पर एक त्वरित खोज से शायद आपको या आपके रिश्तेदारों को अपनी रकम मिल जाए।

कैंपेन से भी कर पाएंगे पता इसके अलावा आपकी पूंजी आपका अधिकार के इस अभियान से सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और आईपीएफ एजेंसी जैसी संस्थाएं मिलकर इस पर काम करेंगी जिससे सभी प्रक्रियाएं आसान होंगी।