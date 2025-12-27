How to become Rich in 2026: अमीर बनाने वाली 5 आदतें, इन्हें अपनाकर आप भी बन सकते हैं करोड़पति

नई दिल्ली। How to become Rich in 2026: आज के समय में हर कोई अमीर बनने के सपने देखता है। हर एक इंसान बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमने चाहता है। लग्जरी घर में रहना चाहता है। लेकिन ये सब हासिल करने के लिए आपको पैसों की जरूरत होती है। पैसे कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपको ढेर सारे पैसे कमाना थोड़ा नामुमकिन लग सकता है। लेकिन आपका सपना सच हो सकता है। बस आपको अपनी आदतों पर कंट्रोल करना होगा और आदतें बदलनी होगी। आज हम आपको ऐसी 5 आदतें बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप 2026 में खुद को करोड़पति बना सकते हैं।



आपको करोड़पति बनने के लिए जो आदतें अपनानी हैं उनमें से एक आदत ऑनलाइन साइड हसल शुरू करके, दूसरी नौकरी करके, या नई स्किल्स सीखकर खुद में इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा इनकम कमाना।

2026 में अमीर बनने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें बचत करना शुरू करें गैर-जरूरी खर्च और कर्ज से बचें हर सैलरी का 15% या उससे ज्यादा बचाने की कोशिश करें पैसिव इनकम जनरेट करने की कोशिश करें खुद की ऑनलाइन पहचान बनाएं 1. बचत करना शुरू करें । Start saving अगर आपने नए साल में दौड़ना शुरू करने का फैसला किया है, तो आप यह उम्मीद नहीं करेंगे कि आप अचानक छह मिनट में एक मील दौड़ लेंगे। आप बेसिक चीजों से शुरू करेंगे - सही तरीका सीखना, अपनी स्पीड को कंट्रोल करना और समय के साथ स्टैमिना बनाना। यही सिद्धांत दौलत बनाने पर भी लागू होता है।



करोड़पति बनने का सफर शुरू करने के लिए, जिंदगी में जल्दी बचत करना शुरू करें। धीरे-धीरे बचत करने से आप सालों तक कंपाउंडिंग की जबरदस्त पावर का फायदा उठा पाते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आप अपने इंटरेस्ट या कैपिटल गेन को फिर से इन्वेस्ट करके अपने इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कमाते हैं।

2. गलत खर्च से बचें जो चीजें आपको नहीं चाहिए, उन्हें खरीदना बंद करें, खासकर अगर आप खरीदारी के लिए ज्यादा इंटरेस्ट वाला क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी खरीदने से पहले, खुद से ये सवाल पूछें: क्या यह सच में मेरी जरूरत की चीज है?

क्या मैं सिर्फ मनोरंजन के लिए पैसे खर्च कर रहा हूं या दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ?

क्या मेरे पास पहले से ही ऐसी कोई चीज़ है?

क्या मैं करोड़पति बनने से ज्यादा यह चीज चाहता हूं?

आप जो भी डॉलर किसी ऐसी चीज पर खर्च करते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है, वह एक डॉलर कम हो जाता है जो आपके लिए पैसे कमा सकता है। 3. अपनी इनकम का कम से कम 15% बचाएं पर्सनल सेविंग्स रेट वह इनकम का प्रतिशत है जो लोगों के पैसे खर्च करने और टैक्स देने के बाद बचता है। ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस (BEA) के अनुसार, अगस्त 2025 में अमेरिकियों के लिए यह रेट औसरे 4.6% था।



विशेषज्ञों के अनुसार, यह आरामदायक रिटायरमेंट के लिए काफी नहीं है, खासकर उनके लिए जो करोड़पति बनना चाहते हैं।

आपको असल में कितना बचाना चाहिए? हालांकि इसका कोई सही जवाब नहीं है, लेकिन ज्यादातर फाइनेंशियल प्लानर्स कहते हैं कि आपकी उम्र के हिसाब से, आपको अपने रिटायरमेंट के लिए अपनी सालाना ग्रॉस इनकम का कम से कम 15% बचाना चाहिए।

यह आंकड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आपका एम्प्लॉयर आपके 401(k) प्लान में आपकी सैलरी के 6% तक के योगदान को मैच करता है, तो आपको सिर्फ 9% बचाने की जरूरत है।

4. पैसिव इनकम पर फोकस करें पैसिव इनकम एक्स्ट्रा कैश फ्लो जेनरेट करने का एक शानदार तरीका हो सकता है, चाहे आप साइड हसल कर रहे हों या हर महीने थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हों। पैसिव इनकम अच्छे समय में ज्यादा कमाने में आपकी मदद कर सकती है और अगर आप अचानक बेरोजगार हो जाते हैं, अगर आप जानबूझकर काम से ब्रेक लेते हैं या अगर महंगाई आपकी खरीदने की शक्ति को कम करती रहती है, तो यह मुश्किल समय में भी आपका साथ दे सकती है।



पैसिव इनकम में एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्ट के अलावा किसी दूसरे सोर्स से होने वाली रेगुलर कमाई शामिल होती है। इंटरनल रेवेन्यू सर्विस (IRS) का कहना है कि पैसिव इनकम दो सोर्स से आ सकती है: किराए की प्रॉपर्टी या ऐसा बिजनेस जिसमें कोई एक्टिव रूप से हिस्सा नहीं लेता, जैसे कि किताबों की रॉयल्टी या स्टॉक डिविडेंड मिलना। हालांकि कानूनी तौर पर यह सच है, लेकिन असल में पैसिव इनकम दूसरे रूप भी ले सकती है।