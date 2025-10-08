Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस करें ये काम आपके होम लोन की EMI हो जाएगी '0'; क्या है ये जादुई तरीका

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:29 PM (IST)

    सैलरी का एक बड़ा हिस्सा होम लोन की ईएमआई (Home Loan EMI) में चला जाता है। हर कोई चाहता है कि उनका ईएमआई किसी तरह से कम हो जाए या राहत मिल जाए। आज हम ऐसे तरीके के बारे में बात करेंगे जिससे आपके होम लोन की ईएमआई शून्य हो जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    होम लोन को शून्य करने का आसान तरीका, निवेश से पाएं ईएमआई जितना ही फायदा!

     नई दिल्ली। आज की महंगाई में मनपसंद घर लेने के लिए लोन का सहारा लेना ही पड़ता है। अगर एक बार होम लोन शुरू हो गया, तो ये लंबी अवधि के लिए चलता रहता है। हर कोई चाहता है कि उनकी ईएमआई किसी तरह से कम हो जाए या खत्म ही हो जाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ईएमआई पूरी तरह से खत्म या शून्य तभी हो सकता है कि जब आप इसका किसी तरह से पूरा भुगतान कर दें। ये असंभव सा है, लेकिन आप अपने सेविंग के तरीके से उतना पैसा वापस ले सकते हैं, जितना आपने ईएमआई का भुगतान करने में लगाया हो।

    अगर आप सैलरी का कुछ हिस्सा एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो इससे होने वाली कमाई से आप उतना ही फायदा कमा लेंगे, जितना पैसा आपका होम लोन की ईएमआई में गया हो।

    चलिए इसे कैलकुलेशन की मदद से समझते हैं।

    कैलकुलेशन

    सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके होम लोन में कितने पैसे जाएंगे। मान लीजिए किसी ने 30 साल के लिए 20 लाख रुपये का लोन लिया है।

    • लोन अमाउंट- 20,00,000
    • ब्याज दर- 7.5 फीसदी
    • लोन अवधि - 30 साल

    7.5 फीसदी के हिसाब से आपके हर महीने की ईएमआई 13,984 रुपये बन जाएगी। वहीं इन 30 सालों में ही आप ब्याज के रूप में 30,34,344 रुपये का भुगतान करेंगे। कुल मिलाकर आपका भुगतान 50,34,344 रुपये का होगा। अगर आपको अपना होम लोन शून्य करना है, तो इन 30 सालों में इतना ही पैसा कमाना होगा।

    कैलकुलेशन की समय हमें बढ़ती महंगाई का ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि हर साल आपके जेब में पड़े 10 रुपये की वैल्यू कम हो रही है। इसलिए हमें 50,34,344 रुपये की वैल्यू 30 साल बाद पाने के लिए 13000000 से 14000000 रुपये एसआईपी से कमाने होंगे।

    सरल शब्दों में कहा जाए तो 13000000 से 14000000 रुपये की वैल्यू आने वाले 30 सालों में 50 लाख के करीब रह जाएगी। इससे ऐसे समझ लीजिए की जो चीज आप 100 रुपये में खरीद रहे हैं, उसके लिए 30 साल बाद आपको लगभग 250 रुपये देने होंगे।

    अब ये समझते हैं कि हमें 30 साल बाद 14000000 रुपये का फंड इकट्ठा करने के लिए आज हर महीने कितने रुपये की एसआईपी करनी होगी।

    कितने रुपये की होगी एसआईपी?

    अगर आप 30 साल बाद 14000000 रुपये का फंड बनाना चाहते हैं, तो हर महीने आपको 4000 रुपये की एसआईपी करनी होगी। इस कैलकुलेशन के दौरान हमने रिटर्न 12 फीसदी मानना है। म्यूचुअल फंड में आपको न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी मिल जाता है।