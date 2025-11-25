Language
    Financial Planning: 30 हजार रुपये की सैलरी में कैसे बनाए 10 लाख का फंड, कितना लगेगा समय; कैलकुलेशन से समझें सब कुछ

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:56 PM (IST)

    आज के समय में वित्तीय योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। भविष्य में आने वाली मुश्किलों से बचने के लिए आर्थिक रूप से स्थिर होना आवश्यक है। कम सैलरी होने पर भी छोटे-छोटे निवेश करके एक बड़ा फंड बनाया जा सकता है। नियमित बचत से भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है।

    नई दिल्ली। आज के समय में सेविंग बेहद जरूरी है। लाइफ में कभी भी वित्तीय परेशानी आ सकती है। इस वित्तीय परेशानी से आपको सेविंग ही बचा सकती है। लेकिन कम सैलरी में सेविंग करना मुश्किल है। बहुत से फ्रेशर्स या युवाओं को शुरुआती सैलरी 30 हजार के आसपास मिलती है। 

    इसलिए हमने कैलकुलेशन के दौरान मासिक सैलरी 30 हजार मानी है। 30 हजार मासिक सैलरी में खर्चों के साथ सेविंग करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। सबसे पहले जानते हैं कि आप हर महीने 30 हजार रुपये मिलने वाली सैलरी को कैसे मैनेज कर सकते हैं।

    कैसे करें मैनेज?

    आप सैलरी मैनेज के लिए 50:30:20 फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। 

    • 50 फीसदी- सैलरी का 50 फीसदी पैसा जरूरी खर्चों के लिए इस्तेमाल करें। 30 हजार सैलरी में आप 15 हजार अपने जरूरी खर्चे जैसे बिजली का बिल, राशन, किराया इत्यादि के लिए कर सकते हैं। 
    • 30 फीसदी- इसके साथ ही 30 फीसदी पैसा आप सेविंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 हजार रुपये से 9000 हजार रुपये आप सेविंग के लिए उपयोग कर सकते हैं।
    • 20 फीसदी- बाकी का बचा 20 फीसदी पैसा आप अपने शौक या मनोरंजन के लिए उपयोग कर सकते हैं। 30 हजार में आप 6000 रुपये आप मूवी देखना, नए कपड़े लेना इत्यादि ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 

    9000 रुपये से कैसे बनाए 10 लाख का फंड?

    जैसे की हमने ऊपर देखा कि आप 30 हजार सैलरी से आसानी से 9000 रुपये बचा सकते हैं। लेकिन आप 9000 रुपये पूरे म्यूचुअल फंड में निवेश न करें। आप इनमें से 5000 रुपये म्यूचुअल फंड और बाकी के 4000 रुपये आरडी या अन्य सुरक्षित स्कीम में निवेश करें। इससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस बनता है। 

    अब जानते हैं कि आप म्यूचुअल फंड और आरडी से कितना फंड तैयार कर लेंगे। 

    म्यूचुअल फंड में करें 5000 रुपये निवेश

    अगर आप 8 साल के लिए हर महीने 5000 रुपये निवेश करते हैं, तो 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से आपको 8,08,000 रुपये मिल जाएंगे। आपका केवल मूलधन ही 4,80,000 रुपये होगा।

    आरडी में करें 4000 रुपये

    इसी तरह आप एसबीआई की आरडी में 6 साल के लिए हर महीने 4000 रुपये निवेश कर सकते हैं। 7.5 फीसदी रिटर्न के हिसाब से आपको मैच्योरिटी पर 3,64,580 रुपये मिल जाएंगे। इस तरह से आप 8 साल में ही 10 लाख रुपये का फंड आसानी से बना सकते हैं। 


       

