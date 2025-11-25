Financial Planning: 30 हजार रुपये की सैलरी में कैसे बनाए 10 लाख का फंड, कितना लगेगा समय; कैलकुलेशन से समझें सब कुछ

नई दिल्ली। आज के समय में सेविंग बेहद जरूरी है। लाइफ में कभी भी वित्तीय परेशानी आ सकती है। इस वित्तीय परेशानी से आपको सेविंग ही बचा सकती है। लेकिन कम सैलरी में सेविंग करना मुश्किल है। बहुत से फ्रेशर्स या युवाओं को शुरुआती सैलरी 30 हजार के आसपास मिलती है।

इसलिए हमने कैलकुलेशन के दौरान मासिक सैलरी 30 हजार मानी है। 30 हजार मासिक सैलरी में खर्चों के साथ सेविंग करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। सबसे पहले जानते हैं कि आप हर महीने 30 हजार रुपये मिलने वाली सैलरी को कैसे मैनेज कर सकते हैं।

कैसे करें मैनेज? आप सैलरी मैनेज के लिए 50:30:20 फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 फीसदी- सैलरी का 50 फीसदी पैसा जरूरी खर्चों के लिए इस्तेमाल करें। 30 हजार सैलरी में आप 15 हजार अपने जरूरी खर्चे जैसे बिजली का बिल, राशन, किराया इत्यादि के लिए कर सकते हैं।

30 फीसदी- इसके साथ ही 30 फीसदी पैसा आप सेविंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 हजार रुपये से 9000 हजार रुपये आप सेविंग के लिए उपयोग कर सकते हैं।

20 फीसदी- बाकी का बचा 20 फीसदी पैसा आप अपने शौक या मनोरंजन के लिए उपयोग कर सकते हैं। 30 हजार में आप 6000 रुपये आप मूवी देखना, नए कपड़े लेना इत्यादि ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 9000 रुपये से कैसे बनाए 10 लाख का फंड? जैसे की हमने ऊपर देखा कि आप 30 हजार सैलरी से आसानी से 9000 रुपये बचा सकते हैं। लेकिन आप 9000 रुपये पूरे म्यूचुअल फंड में निवेश न करें। आप इनमें से 5000 रुपये म्यूचुअल फंड और बाकी के 4000 रुपये आरडी या अन्य सुरक्षित स्कीम में निवेश करें। इससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस बनता है।