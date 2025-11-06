Highest FD Rates: 1 या 3 साल कौन-सी एफडी में ज्यादा फायदा, ये बैंक दे रहे हैं सबसे ज्यादा रिटर्न, चेक करें लिस्ट

नई दिल्ली। एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर है। फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको गारंटी रिटर्न मिलता है। कई बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर अलग-अलग निवेश अवधि के लिए अलग-अलग ब्याज ऑफर करते हैं।

एफडी में 1 और 3 साल की एफडी काफी फेमस है। अक्सर हमें कन्फ्यूजन होती है कि 1 या 3 साल में से कौन-सी एफडी सबसे बेहतर रहेगी। आइए जानते है किसमें आपको ज्यादा फायदा मिलने वाला है।

1 साल की एफडी

फायदे

अगर आप कम समय के लिए निवेश करते हैं, तो आपको पैसे जल्द मिल जाते हैं। आपको ब्याज रकम के साथ जमा रकम का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता।

वहीं आप मिली राशि को दूसरी स्कीम में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर एफडी ब्याज दर बढ़ जाए तो बढ़ते रेट का फायदा ले सकते हैं। अगर ब्याज दर कम भी हो जाए, तो आपको इसका नुकसान नहीं होता।

ये उन लोगों के लिए अच्छा है, जिन्हें ये पैसा अपने शार्ट टर्म उद्देश्य के लिए चाहिए हो।

नुकसान

आपको इसमें लंबे समय वाली एफडी से कम रिटर्न मिलता है।

1 साल की एफडी में कहा मिल रहा है सबसे ज्यादा रिटर्न

बैंक ब्याज दर बैंंक ऑफ बड़ौदा 6.50% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6.40% पंजाब नेशनल बैंक 6.25% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.25% बैंक ऑफ इंडिया 6.25%

3 साल की एफडी

कहां मिल रहा है सबसे ज्यादा रिटर्न?

बैंक ब्याज दर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6.60% बैंंक ऑफ बड़ोदा 6.50% पंजाब नेशनल बैंक 6.40% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.30% बैंक ऑफ इंडिया 6.25% केनरा बैंक 6.25%

फायदे

ज्यादा ब्याज का फायदा

ब्याज दर कम होने से भी नुकसान नहीं होता

ये उन लोगों के लिए अच्छा है, जो लॉग टर्म उद्देश्य रखते हैं।

नुकसान

आपको अपनी रकम के लिए लंबा इंतजार करना होगा।