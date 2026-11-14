EPFO WhatsApp Number: ईपीएफओ का व्हाट्सएप नंबर, यहां बिना लॉगिन किए मिलेगी पासबुक; स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। EPFO WhatsApp Number: अगर आप नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से PF कटता है तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब आपको अपना पीएफ बैलेंस चेक करने या पासबुक डाउनलोड करने के लिए बार-बार EPFO की वेबसाइट पर लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए व्हाट्सएप के जरिए पीएफ से जुड़ी सेवाएं शुरू की हैं। इसकी मदद से कर्मचारी घर बैठे अपने मोबाइल पर ही PF बैलेंस, पासबुक और खाते में हुए लेनदेन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने 1 नवंबर 2026 को EPFO के 74वें स्थापना दिवस के मौके पर इस सुविधा की शुरुआत की। इसका मकसद पीएफ से जुड़ी सेवाओं को आसान बनाना और कर्मचारियों को डिजिटल माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराना है।