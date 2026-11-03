Hi लिखते ही WhatsApp पर मिलेगा PF का पूरा अपडेट, EPFO की नई सर्विस ऐसे करेगी काम; स्टेप बॉय स्टेप प्रोसेस

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: नौकरी करने वाले लोगों के लिए PF, पेंशन और बीमा से जुड़ी जरूरी जानकारी पाना अब आसान हो गया है। 1 नवंबर 2026 को EPFO के स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने आधिकारिक तौर पर EPFO की व्हाट्सएप सर्विसेज (EPFO Whatsapp services) की शुरुआत की। इस सर्विसेज के जरिए कर्मचारी अपने मोबाइल पर PF पासबुक, बैलेंस चेक, जरूरी तारीखों और दूसरी उपयोगी जानकारियों के अपडेट पा सकते हैं।

WhatsApp पर क्या-क्या जानकारी मिलेगी? EPFO के इस सुविधा के जरिए मुख्य रूप से तीन योजनाओं से जुड़ी जानकारी दी जाती है। 1. EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि: PF पासबुक को व्हाट्सएप पर ही सीधे डाउनलोड किया जा सकेगा, जिससे योगदान का पूरा ब्योरा चेक करना आसान हो जाएगा।

2. EPF बैलेंस चेक करना: पोर्टल पर बार-बार लॉगिन किए बिना ही मेंबर्स तुरंत अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस देख सकेंगे।

3. EPF ट्रांजैक्शन हिस्ट्री: मेंबर्स अपने खाते में हुए पिछले 5 लेन-देन की पूरी डिटेल तुरंत हासिल कर सकते हैं।

किस नंबर पर 'Hi' भेजने पर मिलेगा सेवा का लाभ? (step by step process) दीवाली के मौके पर EPFO मेंबर्स को सौगात दी गई है। अब कर्मचारी अपने मोबाइल के जरिए बहुत ही आसानी से इस सुविधा का इस्तेमाल कर बस कुछ आसान स्टेप्स में डिटेल प्राप्त कर सकते हैं।