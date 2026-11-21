बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। EPFO SWP Calculation: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ निकासी को लेकर कई बड़े बदलाव किए। इन बदलावों से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा। दरअसल, EPFO ने 'सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान' (Systematic Withdrawal Plan) को मंजूरी दी है। इस नई व्यवस्था के तहत, कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पीएफ का पूरा पैसा एक साथ निकालने के बजाय, इसे हर महीने किस्तों (पेंशन की तरह) में निकाल सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि जो पैसा पीएफ खाते में बचा रहेगा, उस पर ब्याज मिलता रहेगा।

इसी नियम पर आज हम आपको कैलकुलेशन के जरिए यह बताएंगे कि रिटायरमेंट के दौरान अगर आपके खाते में 50 लाख रुपये का फंड है तो आप 20 साल तक हर महीने 30 हजार रुपये निकाल सकते हैं। इसके बावजूद आपके ईपीएफ खाते में 75 लाख रुपये का फंड तैयार होगा। लेकिन कैसे समझेंगे कैलकुलेशन से।

8.25% की ब्याज से 20 साल बाद 75 लाख का फंड और हर महीने 30 हजार की कमाई भी आपके ईपीएफ खाते में पड़े पैसों पर सरकार सालाना आधार पर ब्याज देती है। हर साल अलग-अलग ब्याज दर हो सकती है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 8.25% की दर से कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में ब्याज का पैसा जमा किया था। अगर मान लेते हैं आने वाले 20 साल तक यही ब्याज दर रही तो रिटायरमेंट के बाद 50 लाख का फंड कैसे आपकी मदद कर सकता है।

एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस नए नियम का फायदा यह है कि अगर आप हर महीने एक निश्चित रकम निकालते हैं, तब भी लंबे समय में आपका फंड खत्म नहीं होगा, बल्कि कंपाउंडिंग (Compounding) के जादू से बढ़ता रहेगा। मान लीजिए कि रिटायरमेंट के समय आपके ईपीएफ फंड में कुल ₹50 लाख हैं। वर्तमान में ईपीएफ पर 8.25% वार्षिक ब्याज दर मिल रही है, जो हर महीने लगभग 0.6875% ब्याज बनता है। यदि आप इस 50 लाख के फंड से अगले 20 साल तक हर महीने ₹30000 निकालते हैं, तो इस हिसाब से एक महीने बाद आपके ईपीएफ खाते में बची हुई राशि ₹49,70,000 हो जाएगी। लेकिन जब उसमें महीने के अनुसार 0.6875% मिलने वाले ब्याज को निकालेंगे तो यह करीब 34169 रुपये हो जाएगा। ऐसे में आपके ईपीएफ खाते का बैलेंस 5004169 रुपये हो जाएगा