EPFO का कमाल! 20 साल तक हर महीने निकालें 30 हजार रुपये, फिर भी PF खाते में 75 लाख रुपये का फंड; पूरा कैलकुलेशन
EPFO ने 'सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान' को मंजूरी दी है, जिससे कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पीएफ का पैसा मासिक किस्तों में निकाल सकते हैं और शेष राशि पर ब्याज मिलता रहेगा। एक कैलकुलेशन के अनुसार, ₹50 लाख के फंड से 20 साल तक हर महीने ₹30,000 निकालने के बावजूद, खाते में ₹75 लाख से अधिक का फंड बचा रहेगा।
HighLights
EPFO ने सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को दी मंजूरी।
रिटायरमेंट के बाद पीएफ से मासिक किस्त में निकालें पैसा।
₹50 लाख फंड से ₹30 हजार मासिक निकासी पर भी ₹75 लाख शेष।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। EPFO SWP Calculation: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ निकासी को लेकर कई बड़े बदलाव किए। इन बदलावों से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा। दरअसल, EPFO ने 'सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान' (Systematic Withdrawal Plan) को मंजूरी दी है। इस नई व्यवस्था के तहत, कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पीएफ का पूरा पैसा एक साथ निकालने के बजाय, इसे हर महीने किस्तों (पेंशन की तरह) में निकाल सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि जो पैसा पीएफ खाते में बचा रहेगा, उस पर ब्याज मिलता रहेगा।
इसी नियम पर आज हम आपको कैलकुलेशन के जरिए यह बताएंगे कि रिटायरमेंट के दौरान अगर आपके खाते में 50 लाख रुपये का फंड है तो आप 20 साल तक हर महीने 30 हजार रुपये निकाल सकते हैं। इसके बावजूद आपके ईपीएफ खाते में 75 लाख रुपये का फंड तैयार होगा। लेकिन कैसे समझेंगे कैलकुलेशन से।
8.25% की ब्याज से 20 साल बाद 75 लाख का फंड और हर महीने 30 हजार की कमाई भी
आपके ईपीएफ खाते में पड़े पैसों पर सरकार सालाना आधार पर ब्याज देती है। हर साल अलग-अलग ब्याज दर हो सकती है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 8.25% की दर से कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में ब्याज का पैसा जमा किया था। अगर मान लेते हैं आने वाले 20 साल तक यही ब्याज दर रही तो रिटायरमेंट के बाद 50 लाख का फंड कैसे आपकी मदद कर सकता है।
एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस नए नियम का फायदा यह है कि अगर आप हर महीने एक निश्चित रकम निकालते हैं, तब भी लंबे समय में आपका फंड खत्म नहीं होगा, बल्कि कंपाउंडिंग (Compounding) के जादू से बढ़ता रहेगा।
मान लीजिए कि रिटायरमेंट के समय आपके ईपीएफ फंड में कुल ₹50 लाख हैं। वर्तमान में ईपीएफ पर 8.25% वार्षिक ब्याज दर मिल रही है, जो हर महीने लगभग 0.6875% ब्याज बनता है। यदि आप इस 50 लाख के फंड से अगले 20 साल तक हर महीने ₹30000 निकालते हैं, तो इस हिसाब से एक महीने बाद आपके ईपीएफ खाते में बची हुई राशि ₹49,70,000 हो जाएगी। लेकिन जब उसमें महीने के अनुसार 0.6875% मिलने वाले ब्याज को निकालेंगे तो यह करीब 34169 रुपये हो जाएगा। ऐसे में आपके ईपीएफ खाते का बैलेंस 5004169 रुपये हो जाएगा
|समयावधि
|शुरुआती राशि
|निकाली गई रकम
|बची राशि
|ब्याज
|निकाली गई कुल रकम
|कुल बैलेंस
|पहला महीने
|50,00,000 रुपये
|30 हजार रुपये
|49,70,000 रुपये
|34169 रुपये
|30000 रुपये
|50,04,169 रुपये
|दूसरा महीना
|50,04,169 रुपये
|30 हजार रुपये
|49,74,169 रुपये
|34197 रुपये
|60000 रुपये
|50,08,366 रुपये
|1 साल (12वां महीना)
|50,47,466 रुपये
|30 हजार रुपये
|50,17,466 रुपये
|34495 रुपये
|3.6 लाख रुपये
|50,51,961 रुपये
|5 साल
|53,02,066 रुपये
|30 हजार रुपये
|52,72,066 रुपये
|36245 रुपये
|18 लाख रुपये
|53,08,311 रुपये
|10 साल
|57,63,964 रुपये
|30 हजार रुपये
|57,33,964 रुपये
|39421 रुपये
|36 लाख रुपये
|57,73,385 रुपये
|15 साल
|64,60,720 रुपये
|30 हजार रुपये
|64,30,720 रुपये
|44211 रुपये
|54 लाख रुपये
|64,74,931 रुपये
|20 साल
|75,11,747 रुपये
|30 हजार रुपये
|74,81,747 रुपये
|51437 रुपये
|72 लाख रुपये
|75,33,184 रुपये
इसी तरह अगर आप एक साल हर महीने 30 हजार निकालते हैं तो एक साल में निकाली गई कुल रकम 3.6 लाख रुपये होगी, लेकिन ब्याज (₹34,495) जुड़ने के बाद आपका कुल बैलेंस बढ़कर ₹50,51,961 हो जाएगा। इसी तरह 5 साल बाद आप ₹18 लाख निकाल चुके होंगे, लेकिन आपका बैलेंस बढ़कर ₹53,08,311 हो जाएगा।10 साल बाद ₹36 लाख निकालने के बावजूद, खाते में ₹57,73,385 बचे होंगे। 15 साल बाद ₹54 लाख की निकासी के बाद आपका फंड ₹64,74,931 हो जाएगा। और 20 सालों में आप कुल ₹72 लाख निकाल चुके होंगे। इसके बावजूद, आपके पीएफ खाते में ₹75,33,184 का बैलेंस बचा रहेगा।
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