EPFO News: ईपीएफओ की WhatsApp सर्विस लॉन्च, अब एक क्लिक में मिलेगी पासबुक; इस नंबर पर लिखकर भेजें Hi

बिजनेस डेस्क,नई दिल्ली। EPFO ने अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स को दीपावली से पहले बड़ी सुविधा दी है। दरअसल, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को एक नई डिजिटल सेवा शुरू की है, जिसके जरिए प्रोविडेंट फंड (PF) सब्सक्राइबर्स अब व्हाट्सएप पर अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, हाल के ट्रांजेक्शन देख सकते हैं और पासबुक की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

यानी अगर आप अभी तक EPFO की वेबसाइट पर जाकर अपनी पासबुक चेक करते हैं तो अब आप WhatsApp के जरिए इसे देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसके लिए आपको किस नंबर पर Hi लिखकर भेजना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 74वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य नियमित सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाना और सदस्यों को इसके कार्यालयों में जाने की जरूरत को कम करना है।

किस नंबर पर WhatsApp पर भेजें Hi श्रम मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, सदस्य EPFO की सत्यापित WhatsApp सेवा के जरिए अपना PF बैलेंस चेक कर सकेंगे, अपने हाल के पाँच लेन-देन देख सकेंगे और पासबुक की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।