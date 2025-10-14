PF Withdrawal Process: चुटकियों में निकल जाएंगे आपके पीएफ खाते में पड़े पैसे, क्या है तरीका; स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

नई दिल्ली। पीएफ नियंत्रित करने वाली संस्था ईपीएफओ ने हाल फिलहाल में पीएफ से जुड़े नियम में बदलाव किया है। नए नियम के तहत अब आप शादी या बीमारी में 100 फीसदी तक पैसा निकाल पाएंगे। पहले आप नौकरी छोड़ने जैसी गंभीर स्थिति पर ही पैसा निकाल सकते थे। वो भी आप पूरे पैसों की निकासी नहीं कर सकते थेय़

अगर आप भी नियम बदलने के बाद पीएफ से पैसा निकालने के बारे में सोच रहे हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स ध्यानपूर्वक पड़े। आप पीएफ में जमा पैसों की निकासी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहले हम ऑनलाइन प्रोसेस को देख लेते हैं।

स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

स्टेप 1- सबसे पहले यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड के जरिए ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करें।

स्टेप 2- अब यहां दिए गए ऑनलाइन सर्विस ऑप्शन पर जाएं।

स्टेप 3- आपको यहां क्लेम के लिए फॉर्म 31,19,10C और 10D मिलेगा, इस पर क्लिक करें।

सेटप 4- अब आपको घोषणा पर क्लिक कर, ऑनलाइन क्लेम के लिए आगे बढ़ें वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 5- इसके बाद ड्रॉपडाउन कर, क्लेम का प्रकार, फुल पीएफ अमाउंट चाहिए या नहीं ऐसे ऑप्शन को अपनी सुविधा अनुसार चुनें।

स्टेप 6- अब राशि, अपना मौजूदा पता डालें।

स्टेप 7- अंत में फॉर्म सबमिट कर, आपके आधार लिंक नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करें।





