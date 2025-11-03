Language
    पेंशन पाने वालों के लिए आया बड़ा अपडेट, ऑनलाइन शुरू हुई ये सुविधा; नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 09:03 PM (IST)

    दूरसंचार विभाग की पेंशन प्रबंधन शाखा सीजीसीए ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र में मदद हेतु एक महीने का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। यह अभियान पेंशनभोगियों को ऑनलाइन सत्यापन करने में मदद करेगा, जिससे उन्हें कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सीजीसीए नवंबर, 2025 में 171 शहरों में 320 शिविर लगाएगा, जिससे पेंशनभोगियों को व्यापक सहायता मिलेगी और 100% डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने का लक्ष्य पूरा होगा।

    नई दिल्ली दूरसंचार विभाग की पेंशन प्रबंधन शाखा सीजीसीए ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के संबंध में मदद देने के लिए एक महीने का अभियान शुरू किया है। डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर साल सत्यापन के लिए कार्यालय आने के बजाय ऑनलाइन सत्यापन करने में मदद करता है।

    संचार लेखा महानियंत्रक वंदना गुप्ता ने कहा, ‘‘नवंबर, 2025 में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 4.0 के तहत सीजीसीए का हमारा कार्यालय अपने सीसीए (संचार लेखा नियंत्रक) कार्यालयों के माध्यम से 171 शहरों में 320 समर्पित शिविर आयोजित करेगा।’’ उन्होंने बताया कि शिविरों की संख्या में पिछले साल की तुलना में 42 प्रतिशत अधिक है।

     

    इस अभियान से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि पेंशनभोगियों को व्यापक सहायता मिले और 100 प्रतिशतडिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा किया जाए। यह अभियान पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक पहल है और इसमें संचार लेखा महानियंत्रक (सीजीसीए), रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए), 19 पेंशन वितरण बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी), पेंशनभोगी कल्याण संघ (पीडब्ल्यूए), यूआईडीएआई और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सहयोग शामिल है। 