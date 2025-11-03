पेंशन पाने वालों के लिए आया बड़ा अपडेट, ऑनलाइन शुरू हुई ये सुविधा; नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर

नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग की पेंशन प्रबंधन शाखा सीजीसीए ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के संबंध में मदद देने के लिए एक महीने का अभियान शुरू किया है। डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर साल सत्यापन के लिए कार्यालय आने के बजाय ऑनलाइन सत्यापन करने में मदद करता है।

संचार लेखा महानियंत्रक वंदना गुप्ता ने कहा, ‘‘नवंबर, 2025 में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 4.0 के तहत सीजीसीए का हमारा कार्यालय अपने सीसीए (संचार लेखा नियंत्रक) कार्यालयों के माध्यम से 171 शहरों में 320 समर्पित शिविर आयोजित करेगा।’’ उन्होंने बताया कि शिविरों की संख्या में पिछले साल की तुलना में 42 प्रतिशत अधिक है।