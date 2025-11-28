Language
    Credit Card पेमेंट को EMI में कैसे बदलें, बहुत आसान है तरीका; देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 12:21 PM (IST)

    क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर सही बना रहे,  इसके लिए ये जरूरी है कि क्रेडिट भुगतान सही समय पर किया जाए। लेकिन कभी-कभी अमाउंट बड़ा होने की वजह से पेमेंट करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप बिल को ईएमआई में बदल सकते हैं। ईएमआई के जरिए आप किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। 

    डेबिट कार्ड की तरह की क्रेडिट कार्ड भी आज एक जरूरत बन गया है। क्रेडिट कार्ड के जरिए यूजर्स रिवॉर्ड प्वाइंट और कई तरह के अन्य लाभ का फायदा उठा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के जरिए आप खर्चा पहले करते हैं और उसका भुगतान महीने के अंत में करते हैं। 

    क्रेडिट कार्ड का सीधा संबंध क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर से होता है। जब आप लोन लेने जाते हैं तब बैंक सबसे पहले क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर देखता है। इसके आधार पर भी बैंक तय करता है कि उधारकर्ता लोन चुकाने के लिए सक्षम है या नहीं।

    कभी-कभी क्रेडिट बिल इतना बड़ा बन जाता है कि इसका एकमुश्त पेमेंट करना मुश्किल पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में आप क्रेडिट बिल को ईएमआई में बदल सकते हैं। आइए इसका पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। 

    क्या है प्रोसेस

    स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

    स्टेप 1- सबसे पहले अपने कार्ड प्रोवाइडर को कस्टमर नंबर या ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल ऐप के जरिए संपर्क करें। उन्हें ये जानकारी दें कि आप किसी एक खरीद या बकाया राशि को ईएमआई में बदलना चाहते हैं। 

    स्टेप 2- इसके बाद कार्ड प्रोवाइडर आपको ईएमआई में बदलने के लिए अलग-अलग विकल्प देंगे। जैसे 3,6,9 या 12 महीने में ईएमआई के जरिए भुगतान पूरा हो जाए। जितना ज्यादा समय होगा, आपकी ईएमआई अमाउंट भी कम होगा। लेकिन कम समय में ईएमआई निपटाना सही रहेगा। क्योंकि अगर इसमें कोई चार्ज शामिल है, तो आप लंबे समय तक ये चार्ज देते रहेंगे। इसलिए ईएमआई में बदलने से पहले सभी बेसिक डिटेल्स देख लें।

    क्रेडिट बिल को ईएमआई में बदलने का विकल्प आप तब चुन सकते हैं। जब आपको पता हो कि अमाउंट बड़ा है और आप इसे एकमुश्त नहीं भर सकते। ऐसे अमाउंट को ईएमआई में बदलकर आप क्रेडिट स्कोर को खराब होने से बचा सकते हैं।

    कौन ले सकता है ये विकल्प?

    आप ये विकल्प का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। इसके बारे में आपको कार्ड प्रोवाइडर से बातचीत करनी होगी। अगर बैंक खाता डिफॉल्ट में न हो और पेमेंट हिस्ट्री अच्छी हो, तो आपको ये विकल्प मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। 

    किसे ये नहीं चुनना चाहिए?

    अगर आप क्रेडिट कार्ड का भुगतान आसानी से कर सकते हैं, तो ऐसे विकल्प से बचाव करें। क्योंकि इसमें आपको अपने खर्च के अमाउंट के साथ एक्सट्रा ब्याज या चार्ज देना पड़ता है। 



