    Credit Card का बिल समय पर चुकाया लेकिन घट गया सिबिल स्कोर, क्या है इसके पीछे वजह?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 03:37 PM (IST)

    डेबिट कार्ड की तरह क्रेडिट कार्ड (Credit Card) भी आज काफी जरूरी हो गया है। इसके जरिए यूजर्स रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक का फायदा ले सकते हैं। यहीं कारण है ...और पढ़ें

    क्रेडिट कार्ड पर हमारा सिबिल स्कोर भी निर्भर करता है। एक अच्छा सिबिल स्कोर आपको कम ब्याज पर लोन प्रदान कर सकता है। इसलिए अक्सर हम सिबिल स्कोर को बैलेंस रखने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। 

    लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि क्रेडिट कार्ड का आप भुगतान सही समय पर कर रहे हों, लेकिन फिर भी आपका क्रेडिट स्कोर गिरे तो इसका क्या कारण होता है, आइए जानते हैं।

    क्या है वजह?

    क्रेडिट बिल समय पर भरना जितना जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन को मैनेज रखा जाए। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेश्यो इस बात पर निर्भ करता है कि आपने अपनी क्रेडिट कार्ड की कुल लिमिट का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं।

    अगर कोई कार्डधारक इस लिमिट को पूरी तरह से इस्तेमाल करता है, तो बैंक इसे सही नहीं मानते। अब जानते हैं कि इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 

    कैसे होता है कैलकुलेट 

    आपने क्रेडिट कार्ड से जितना खर्च किया है और कार्ड की जितनी लिमिट है। इन दोनों विभाजन करना है-

    क्रेडिट कार्ड से जुड़ा खर्चा/क्रेडिट कार्ड की लिमिट = क्रेडिट यूटिलाइजेशन

    अगर ये क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेश्यो 80 से 90 फीसदी रहता है, तो इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब होती है। चाहे आपने इसकी समय रहते पेमेंट कर दी लेकिन ये दिखाता है कि आप बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड पर निर्भर हो। 

    फिर क्या है सही लिमिट?

    अक्सर कार्डधारकों को ये सलाह दी जाती है कि आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट का केवल 30 फीसदी ही इस्तेमाल करें। इसके साथ ही ये भी सलाह दी जाती है कि अगर आप हाल फिलहाल में लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो इस लिमिट को 10 से 15 फीसदी रखें। 

