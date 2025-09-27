Language
    BSNL स्वदेशी नेटवर्क का हुआ उद्घाटन, कौन सी कंपनी लगाएगी 97500 टावर; क्या भागेंगे इनके शेयर?

    Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:13 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BSNL 4G stack का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने 92600 4जी प्रौद्योगिकी साइटों सहित 97500 से अधिक मोबाइल 4जी टावरों का उद्घाटन किया। इस लॉन्च से दूरदराज के 26700 से ज़्यादा गांवों को कनेक्शन मिलेगा। ये टावर सौर ऊर्जा से चलेंगे। ऐसे में ये टावर कौन सी कंपनियां बनाएंगी चलिए जानते हैं।

    कौन सी कंपनियां करेंगी BSNL टावर बनाने का काम

    नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत संचार निगम (BSNL) के 'स्वदेशी' 4जी स्टैक का उद्घाटन किया है। यह दिन BSNL की रजत जयंती का दिन है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने दूरसंचार सेवा प्रदाता के 92,600 4जी प्रौद्योगिकी साइटों सहित 97,500 से अधिक मोबाइल 4जी टावरों का भी उद्घाटन किया।

    इस लॉन्च से दूरदराज और सीमावर्ती इलाकों में स्थित 26,700 से ज़्यादा असंबद्ध गाँवों को कनेक्शन मिलेगा, जिनमें ओडिशा के 2,472 गांव शामिल हैं। 

    ये टावर सौर ऊर्जा से चलेंगे, जिससे ये भारत में हरित दूरसंचार साइटों का सबसे बड़ा समूह बन गए हैं तथा टिकाऊ बुनियादी ढांचे की दिशा में एक कदम आगे हैं।

    रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा, मोदी ने डिजिटल भारत निधि के माध्यम से भारत के 100 प्रतिशत 4जी संतृप्ति नेटवर्क का भी अनावरण किया, जिसके तहत 29,000 से 30,000 गांवों को मिशन-मोड परियोजना के तहत जोड़ा गया है।

    कौन सी कंपनियां करेंगी BSNL टावर का काम

    टावर पर रेडियो एक्सेस नेटवर्क (RAN) तेजस नेटवर्क विकसित करेगा। इसके अलावा कोर नेटवर्क सी-डॉट विकसित करेगा। वहीं सिस्टम का एकीकरण टाटा की दिग्गज IT कंपनी TCS करेगी।

    एनएसई पर तेजस नेटवर्क शेयर अभी ₹588.85 पर है। इसके शेयर में एक सप्ताह में 28.42% की गिरावट दिखी है। एक महीने में यह 27.24% की गिरावट देखने को मिली। वहीं 6 महीने में यह 41.59% गिरा है। एक साल में यह 63.93% गिरा है। तीन साल में इसमें 26.87% की गिरावट देखने को मिली है।

    टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (TCS Share Price) का 2004 में अपने IPO के बाद से TCS के शेयरों में 29 गुना वृद्धि हुई है। 5 साल में, इस शेयर ने 19.68% का रिटर्न दिया है। 10 साल में, इस शेयर ने 124.7% का रिटर्न दिया है। वहीं अभी यह गिरावट के दौर से गुजर रहा है। इसका शेयर अभी 2,905.40 रुपये पर है। 1 साल में यह 32 फीसदी से ज्यादा गिरा है। 

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)