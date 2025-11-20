Senior Citizen को आज भी FD पर 8% से ज्यादा ब्याज दे रहा ये बैंक, पांच लाख तक गारंटी भी मुफ्त

नई दिल्ली। फिक्स्ड डिपॉजिट आज भी निवेशकों का पसंदीदा निवेश विकल्प है। इसके तहत आपको गारंटी रिटर्न मिलता है। आज हम ऐसे बैंक के बारे में बात करेंगे, जो सीनियर सिटीजन को 5 साल की एफडी में 8 फीसदी से भी ज्यादा ब्याज दे रहा है।

ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इन बैंकों में निवेश करने से लोग अक्सर बचाव करते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये बैंक भविष्य में बंद हो गया, तो उनके पैसे डूब जाएंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर भविष्य में किसी भी कारण वर्ष ये बैंक बंद पड़ जाते हैं, तो DICGC के तहत आपको 5 लाख रुपये की राशि मिल जाती है।

अब उस स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात कर लेते हैं, जो सीनियर सिटीजन 5 साल की एफडी पर 8 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। कहां मिल रहा है 8% से ज्यादा रिटर्न? पैसा बाजार के अनुसार सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 साल की अवधि में सबसे ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहे हैं। ये बैंक 5 साल की एफडी में सीनियर सिटीजन को 8.10 फीसदी का रिटर्न दे रहा है। इसके अलावा भी कई ऐसे बैंक है, जो सीनियर सिटीजन को 5 साल की एफडी में बेहतरीन रिटर्न ऑफर कर रहे हैं।