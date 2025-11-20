Senior Citizen को आज भी FD पर 8% से ज्यादा ब्याज दे रहा ये बैंक, पांच लाख तक गारंटी भी मुफ्त
Best FD for Senior Citizen: आज भी कई लोग निवेश के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट पर ही विश्वास करते हैं। क्योंकि इसमें आपको गारंटी रिटर्न मिलता है। आज हम ऐसे बैंक के बारे में बात करेंगे, जो सीनियर सिटीजन को 5 साल की एफडी में 8 फीसदी से भी ज्यादा ब्याज दे रहा है।
नई दिल्ली। फिक्स्ड डिपॉजिट आज भी निवेशकों का पसंदीदा निवेश विकल्प है। इसके तहत आपको गारंटी रिटर्न मिलता है। आज हम ऐसे बैंक के बारे में बात करेंगे, जो सीनियर सिटीजन को 5 साल की एफडी में 8 फीसदी से भी ज्यादा ब्याज दे रहा है।
ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इन बैंकों में निवेश करने से लोग अक्सर बचाव करते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये बैंक भविष्य में बंद हो गया, तो उनके पैसे डूब जाएंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर भविष्य में किसी भी कारण वर्ष ये बैंक बंद पड़ जाते हैं, तो DICGC के तहत आपको 5 लाख रुपये की राशि मिल जाती है।
अब उस स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात कर लेते हैं, जो सीनियर सिटीजन 5 साल की एफडी पर 8 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दे रहा है।
कहां मिल रहा है 8% से ज्यादा रिटर्न?
पैसा बाजार के अनुसार सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 साल की अवधि में सबसे ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहे हैं। ये बैंक 5 साल की एफडी में सीनियर सिटीजन को 8.10 फीसदी का रिटर्न दे रहा है। इसके अलावा भी कई ऐसे बैंक है, जो सीनियर सिटीजन को 5 साल की एफडी में बेहतरीन रिटर्न ऑफर कर रहे हैं।
5 साल की एफडी में कितना रिटर्न दे रहे हैं बैंक
|बैंक
|रिटर्न (5 साल की एफडी)
|AU स्मॉल फाइनेंस बैंक
|7.25
|इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक
|7.50
|ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक
|6.25
|जना स्मॉल फाइनेंस बैंक
|8.00
|शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक
|7.00
|स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक
|7.25
|सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक
|8.10
|उज्ज्वजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
|7.70
|उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक
|7.75
सोर्स- पैसा बाजार
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के अलावा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक भी सीनियर सिटीजन को 8 फीसदी का रिटर्न ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.75 फीसदी ब्याज, उज्ज्वजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.70 फीसदी ब्याज ऑफर कर रहा है। 5 साल की एफडी में ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक सीनियर सिटीजन को सबसे कम ब्याज ऑफर कर रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।