FD Rate Hike: बढ़ गई रेपो रेट, तो इस कंपनी ने बढ़ाई एफडी पर ब्याज दर; मिलेगा 8.25% तक का फायदा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट (Repo Rate Hike) का इजाफा किया। जिसके बाद से अब होम लोन, कार लोन और बाकी लोन की ईएमआई पर बोझ पड़ेगा। लेकिन जो लोग एफडी करवाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है।

दरअसल, देश की बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों में शामिल बजाज फाइनेंस ने अपनी एफडी पर ब्याज दरों में इजाफा किया। नई दरें 7 अक्टूबर से लागू मानी जाएंगी और नई एफडी (FD Rate Hike) के साथ-साथ पुरानी एफडी के रिन्यूअल पर भी मिलेंगी। आइए जानते हैं कि किस एफडी पर कितना ब्याज मिलेगा।

कंपनी ने कितना किया इजाफा? नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बजाज फाइनेंस ने एफडी की ब्याज दरों में 15 से 40 बेसिस प्वाइंट का इजाफा किया। कंपनी ने सबसे ज्यादा फायदा लंबी अवधि (लॉन्ग टेन्योर) के निवेश पर दिया है। 31 से 60 महीने की अवधि के लिए रेगुलर निवेशकों को अब 0.35% और सीनियर सिटिजन्स को 0.40% तक ज्यादा ब्याज मिलेगा।