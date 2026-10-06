PM Kisan Yojana की 24वीं किस्त पर नई अपडेट! कर लें ये जरूरी काम वरना अटक जाएगा आपके हक का पैसा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: क्या आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) योजना के लाभार्थी हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी साबित हो सकती है। इस समय देश के करोड़ों किसान के मन में एक ही सवाल है कि आखिर उनके खाते में योजना की 24वीं किस्त के ₹2,000 कब आएंगे? बता दें कि सरकारी की ओर से 24वीं किस्त जारी (PM Kisan yojana 24th Instalment) करने पर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है।

गौरतलब है कि योजना की 23 वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी। आंकड़ों के मुताबिक, 9.44 करोड़ से ज्यादा पात्र किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से सीधा पैसा जमा किया गया था। कृषि मंत्रालय ने इस दौरान इन किसानों के बैंक खातों में ₹18,880 करोड़ से अधिक की बंपर राशि ट्रांसफर की थी।

कब शुरू हुई थी PM Kisan योजना? पीएम किसान योजना एक केंद्र क्षेत्र की योजना है, और इसकी शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी। इस योजना की शुरुआत देश के किसान परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए हुई थी। इसके साथ इस स्कीम में पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। आपको बता दें कि मदद की राशि ₹2,000-₹2,000 करके तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। अब ये भी तय है कि 24वीं किस्त में भी पात्र किसानों को नियम के अनुसार ₹2,000 ही मिलेंगे।