Top Mutual Fund: इस साल देश का सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला फंड कौन-सा है, क्या आपको निवेश करना चाहिए?

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में मिलने वाले आकर्षक रिटर्न को देखते हुए आज हर कोई इसे पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहता है। इसमें न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी मिल जाता है। हालांकि ये रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है।

यहीं कारण है कि कुछ ऐसे फंड रहें जिन्होंने एक साल शून्य रिटर्न दिया है। वहीं दूसरी ओर ऐसे फंड भी मार्केट में रहें जिसने 40 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है। चलिए अब उस फंड के बारे में जान लेते हैं जो इस साल देश का सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला फंड बना।

इस फंड ने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न? निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड इस साल देश का सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला फंड बना है। इसने एक साल में 41 फीसदी रिटर्न दिया है। इसका एक्सपेंस रेश्यो 1.04 फीसदी है। साथ ही इसका AUM 421.5085 करोड़ रुपये है।