Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Top Mutual Fund 2026: इस साल कौन-से फंड दे सकते हैं बेहतर रिटर्न, एक्सपर्ट ने किसमें निवेश करने की दी सलाह?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 04:01 PM (IST)

    म्यूचुअल फंड में आज हर कोई निवेश करना चाहता है। इसमें न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी मिल जाता है। हालांकि ये रिटर्न कम या ज्यादा हो सकता है। इ ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में हर कोई निवेश तो करना चाहता है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि कौन-से फंड में निवेश किया जाए या कौन-सा फंड उन्हें बेहतर रिटर्न दे सकता है। इसे लेकर हमने  आशियाना फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ अनिरुद्ध गुप्ता से बातचीत की। उन्होंने हमें कुछ फंड्स के सुझाव दिए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सबसे पहले जानते हैं कि उन्होंने किस फंड में निवेश करने की सलाह दी है।

    Top Mutual Fund 2026: कौन-से फंड में करें निवेश?

    अनिरुद्ध गुप्ता ने निवेशकों को पांच फंड में निवेश की सलाह दी है। इनमें-

    • ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड
    • HDFC फ्लेक्सी कैप फंड
    • SBI लार्ज और मिड कैप 
    • कोटक मिडकैप 
    • कोटक इक्विटी सेविंग फंड

    किसकी कितनी होल्डिंग?

    • ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड
    होल्डिंग फीसदी
    HDFC बैंक 9.79%
    ICICI बैंक 8.42%
    रिलायंस इंडस्ट्री 6.95%
    भारती एयरटल 4.56%
    एक्सिस बैंक 4.22%

    • HDFC फ्लेक्सी कैप फंड
    ICICI बैंक 9.45%
    HDFC बैंक 8,78%
    एक्सिस बैंक 7.35%
    स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.58%
    SBI लाइफ इंश्योरेंस 4.18%
    कोटक महिंद्रा बैंक 4.11%
     
    • SBI लार्ज और मिड कैप 
    HDFC बैंक 5.98%
    रिलयांस इंडस्ट्री 3.22%
    एक्सिस बैंक 3.18%
    स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.04%
    एशियन पेंट 2.98%
     
    • कोटक मिडकैप 
    GE वर्नोवा टी एंड डी इंडिया 3.76%
    फोटिस हेल्थकेयर 3.61%
    एमफैसिस 2.88%
    IPCA लैबोरिटी लिमिटेड 2.67%
     
    • कोटक इक्विटी सेविंग फंड
    भारती एयरटल 7.59%
    स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.65%
    इंडस टावर 3.84%
    मारुती सुजुकी 3.51%
     
    इसके अलावा इन फंड्स में कई शेयर्स और अन्य सिक्योरिटी एसेट क्लास शामिल हैं। किसी भी फंड में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। 

    (डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। म्यूचुअल फंड में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

     

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US