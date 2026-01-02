Top Mutual Fund 2026: इस साल कौन-से फंड दे सकते हैं बेहतर रिटर्न, एक्सपर्ट ने किसमें निवेश करने की दी सलाह?

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में हर कोई निवेश तो करना चाहता है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि कौन-से फंड में निवेश किया जाए या कौन-सा फंड उन्हें बेहतर रिटर्न दे सकता है। इसे लेकर हमने आशियाना फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ अनिरुद्ध गुप्ता से बातचीत की। उन्होंने हमें कुछ फंड्स के सुझाव दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सबसे पहले जानते हैं कि उन्होंने किस फंड में निवेश करने की सलाह दी है।

Top Mutual Fund 2026: कौन-से फंड में करें निवेश?

अनिरुद्ध गुप्ता ने निवेशकों को पांच फंड में निवेश की सलाह दी है। इनमें-

ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड

HDFC फ्लेक्सी कैप फंड

SBI लार्ज और मिड कैप

कोटक मिडकैप

कोटक इक्विटी सेविंग फंड

किसकी कितनी होल्डिंग?

ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड

होल्डिंग फीसदी HDFC बैंक 9.79% ICICI बैंक 8.42% रिलायंस इंडस्ट्री 6.95% भारती एयरटल 4.56% एक्सिस बैंक 4.22%





HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ICICI बैंक 9.45% HDFC बैंक 8,78% एक्सिस बैंक 7.35% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.58% SBI लाइफ इंश्योरेंस 4.18% कोटक महिंद्रा बैंक 4.11%

SBI लार्ज और मिड कैप HDFC बैंक 5.98% रिलयांस इंडस्ट्री 3.22% एक्सिस बैंक 3.18% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.04% एशियन पेंट 2.98%

कोटक मिडकैप GE वर्नोवा टी एंड डी इंडिया 3.76% फोटिस हेल्थकेयर 3.61% एमफैसिस 2.88% IPCA लैबोरिटी लिमिटेड 2.67%

कोटक इक्विटी सेविंग फंड

भारती एयरटल 7.59% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.65% इंडस टावर 3.84% मारुती सुजुकी 3.51%

इसके अलावा इन फंड्स में कई शेयर्स और अन्य सिक्योरिटी एसेट क्लास शामिल हैं। किसी भी फंड में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।