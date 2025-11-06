Top 5 Mutual Fund for November 2025: नवंबर में निवेश के लिए टॉप 5 फंड, एक्सपर्ट ने जताया भरोसा, चेक करें लिस्ट

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड के आकर्षक रिटर्न को देखते हुए आज हर कोई इसकी ओर आकर्षित हो रहा है। म्यूचुअल फंड में न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी है। हालांकि ये रिटर्न शेयर बाजार पर निर्भर करता है। म्यूचुअल फंड में मिलने वाले रिटर्न को देखकर हर कोई इसमें निवेश तो करना चाहता है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि कौन-सा फंड निवेश के लिए उपयुक्त है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चलिए एक्सपर्ट से समझते हैं कि इस महीने हमें कौन-से फंड (Top Mutual Fund for November 2025) में निवेश करना चाहिए। आशियाना फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ अनिरुद्ध गुप्ता ने कुछ ऐसे फंड्स का सुझाव दिया है, जिनमें हम नवंबर में निवेश कर अपना पोर्टफोलियो बेहतर कर सकते हैं।

नवंबर में कौन-से फंड है सबसे बेस्ट आशियाना फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ अनिरुद्ध गुप्ता के अनुसार नवंबर में निवेश के लिए ये फंड सबसे बेहतर है- निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड

मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिडकैप

HDFC फ्लेक्सी कैप

ICICI Prudential इक्विटी और डेट फंड

एसबीआई आर्बिट्रेज फंड म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको कुछ बातों पर खास ध्यान देना चाहिए। अक्सर हम म्यूचुअल फंड लेते वक्त केवल बीते सालों में दिया गया रिटर्न देखते हैं। ये पूरी तरह से गलत है। रिटर्न के साथ हमें कुछ बातों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि वे बातें क्या है?

इन बातों का रखें ध्यान फंड का प्रदर्शन फंड लेते वक्त बस 1, 2 या 3 साल नहीं बल्कि अलग-अलग साल में मिलने वाले रिटर्न की तुलना करना जरूरी है। इससे आपको बता लगेगा कि फंड कितना रिटर्न देने की क्षमता रखता है। वहीं उसमें कितनी स्थिरता बनी हुई है।

चार्जेज का ध्यान रखें म्यूचुअल फंड में अक्सर कई तरह के चार्जेज लगते हैं, जिनमें हम ध्यान नहीं देते। इन चार्जेज Expense Ratio, Exit load, Mangament fees इत्यादि शामिल हैं। आमतौर पर एग्जिट लोड जैसे चार्जेज कंपनी तब वसूलती है, जब कोई एक साल में ही निकासी कर देता है। इसलिए इन चार्जेज के बारे में अच्छे से जांच कर लें।

फंड की तुलना करना आपको कभी भी अलग-अलग कैटेगरी के फंड की तुलना नहीं करनी चाहिए। इससे आपकी उलझन बढ़ सकती है। सामान्य फंड की तुलना चुनने के लिए एक सही विकल्प रहेगा। जोखिम देखें आप Sharpe Ratio, Standard Deviation और Beta जैसे ऑप्शन फंड का जोखिम का आकलन कर सकते हैं। जोखिम के अनुसार ही फंड में निवेश करें। (डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)