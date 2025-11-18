SIP Calculation: हर महीने 6000 रुपये की एसआईपी से 12 साल बाद कितना बनेगा फंड, देखें गुणा गणित

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड एसआईपी आज हर कोई करना पसंद करता है। एसआईपी के जरिए आप छोटी किस्तों से भी म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं। एसआईपी के जरिए निवेश होने वाली ये छोटी किस्त एक समय में बड़ा फंड तैयार करके दें देती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि 12 साल के लिए हर महीने 6000 रुपये की एसआईपी से कितना फंड बनकर तैयार होगा? कैलकुलेशन निवेश रकम- हर महीने 6000 रुपये

निवेश रिटर्न- 12 फीसदी

निवेश अवधि- 12 साल अगर कोई व्यक्ति 12 साल के लिए हर महीने 6000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 19,34,000 रुपये मिलेंगे। इन 12 सालों में आपका मूलधन 8,64,000 रुपये होगा। इसके साथ ही आपका केवल रिटर्न ही 10,70,000 रुपये बन जाता है।

आइए अब उन मिथ्स के बारे में बात करते हैं, जो लोगों के बीच एसआईपी को लेकर पॉपुलर है। चाहे कुछ भी हो SIP में निवेश नहीं रुकना चाहिए एसआईपी में हर समय निरंतर निवेश करना संभव नहीं। क्योंकि कई वित्तीय परेशानी लाइफ में आ सकती है। जैसे कोई बड़ा काम करना शादी या घर खरीदना, नौकरी चले जाना इत्यादि।

ऐसे समय में एसआईपी में निवेश करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए ऐसी स्थिति में आप एसआईपी कुछ महीनों के लिए रोक सकते हैं। इसके साथ ही कुछ समय के लिए अमाउंट कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एसआईपी किसी भी फिक्स्ड निवेश स्कीम के मुकाबले ज्यादा लचीली है। इसलिए एसआईपी पूरी तरह से खत्म या बंद करने से पहले आप अन्य विकल्प चुन सकते हैं।एसआईपी कितने समय के लिए की जाए, ये आप अपनी जरूरत और सहुलियत के हिसाब से तय करें।