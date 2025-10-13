SIP Calculation: 2000 रुपये की एसआईपी से 10 साल बाद कितना बनेगा फंड, पढ़ें कैलकुलेशन

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में आज हर कोई एसआईपी के जरिए निवेश करता है। हालांकि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए कई और विकल्प मौजूद है। लेकिन एसआईपी को इसलिए बेहतर माना जाता है क्योंकि इसमें आप छोटी किस्तों से बड़ा फंड बना सकते हैं।

अगर कोई निवेशक 10 साल के लिए हर महीने 2000 रुपये की एसआईपी करता है, तो 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से उसे 4,65,000 रुपये मिलेंगे। इन 10 सालों में मूलधन 2,40,000 रुपये होगा।

आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद समझेंगे कि हर महीने 2000 रुपये की एसआईपी से 10 साल बाद कितना फंड बनकर तैयार होगा?

अगर आप भी हाल फिलहाल में एसआईपी में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं या निवेश करने के बाद कन्फ्यूज हैं कि कितने समय के लिए और कितना निवेश किया जाए, तो 12+12+20 फॉर्मूला आपके बड़े काम आ सकता है।

क्या है 12+12+20 फॉर्मूला? 12- इनकम का 12 फीसदी निवेश करें

12- न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 फीसदी रहेगा

20- 20 सालों के लिए निवेश करें 12+12+20 फॉर्मूला से आप एसआईपी निवेश से जुड़ा कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। इस फॉर्मूला के तहत आपको इनकम का 12 फीसदी पैसा निवेश के लिए रखना चाहिए। तभी आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। वहीं ये निवेश अमाउंट आपकी सेविंग और इमरजेंसी फंड को प्रभावित नहीं करेगा।

इसके अलावा म्यूचुअल फंड एसआईपी में न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 फीसदी होता है। ये रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। जिसका मतलब हुआ कि ये रिटर्न कम-ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए पोर्टफोलियो को डायवर्सिफाई करना जरूरी है।

यहां 20% फीसदी का अर्थ हुआ कि आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी में 20 सालों तक निवेश करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में आप जितना लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, आपको उतना ही फायदा होता है।







