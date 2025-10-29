Language
    SIP Mistakes: एसआईपी करने पर नहीं मिल रहा है उम्मीद जितना मुनाफा, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां

    Updated: Wed, 29 Oct 2025 04:41 PM (IST)

    म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए ज्यादातर लोग एसआईपी का ही चयन करते हैं। एसआईपी के जरिए आप किस्तों में पैसा निवेश कर सकते हैं। लेकिन कई बार एसआईपी में नुकसान भी होता है। क्योंकि कई बार एसआईपी करने में हम गलतियां (SIP Mistakes) कर देते हैं। इन गलतियों से हम अनजान रहते हैं। आइए इनके बारे में डिटेल में बात करें?

    नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में आज हर कोई निवेश करना चाहता है। इसका कारण है इसमें मिलने वाला रिटर्न। म्यूचुअल फंड में न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी मिल जाता है। हालांकि ये रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर भी निर्भर करता है। 

    म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए ज्यादातर लोग एसआईपी का ही चयन करते हैं। एसआईपी के जरिए आप किस्तों में पैसा निवेश कर सकते हैं। लेकिन कई बार एसआईपी में नुकसान भी होता है। क्योंकि कई बार एसआईपी करने में हम सामान्य गलतियां कर देते हैं। 

    आइए इन गलतियों के बारे में एक-एक करके बात करें। ताकि आप आगे से निवेश करने से पहले इन गलतियों से अपना बचाव कर पाएं।

    SIP करने पर क्या-क्या करते हैं गलतियां?

    प्रॉफिट के पीछे भागना- अक्सर निवेशक ऐसे फंड में निवेश करते हैं, जिनसे हाल ही में अच्छा रिटर्न मिला हो। निवेशक रिटर्न के पीछे भागते हैं। लेकिन निवेश के पीछे भागने से आपको ज्यादा लाभ नहीं मिलता। किसी भी फंड को केवल बीते रिटर्न देखकर नहीं चुनना चाहिए।

    गिरावट देखने पर निवेश रोक देना- कई बार निवेशक ये भी गलतियां करते हैं कि अगर फंड नुकसान में है, तो उसमे निवेश करना रोक देते हैं। लेकिन यही समय एसआईपी के लिए सबसे बेहतर होता है। ऐसे समय में आप ज्यादा यूनिट खरीद सकते हैं। ऐसे में लाभ होने पर या जब फंड पॉजिटिव होगा, तब आपका ज्यादा प्रॉफिट बनने के चांस होंगे। 

    सही वक्त का इंतजार करना- म्यूचुअल फंड एसआईपी में निवेश करने का कोई सही समय नहीं है। आप इसे जितना जल्द शुरू करें और जितना लंबे समय के लिए करें, उतना ही आपको फायदा मिलेगा। म्यूचुअल फंड में मिलने वाले कंपाउंडिंग का फायदा आप तभी ले सकते हैं, जब आप इसमें लंबे समय के लिए निवेश करें। 

    जरूरत से ज्यादा निवेश- कई निवेशक जोश-जोश में अपने बचत से ज्यादा से निवेश करने लगते हैं। इससे होता ये हैं कि अगर म्यूचुअल फंड से आपको नुकसान हो, तो आप वो  गिरावट झेल नहीं पाते। 