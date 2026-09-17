SIP Investment: महीने के 500 रुपये बचाकर ऐसे जमा कर सकते हैं करोड़ों, जानिए स्टेप-बाय-स्टेप पूरा तरीका

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। हर इंसान चाहता है कि उसके पास बड़ा फंड हो। लेकिन कई बार ये सोचकर पीछे हो जाते हैं कि उनके पास निवेश के लिए ज्यादा पैसे नहीं है (Investment Tips)। लेकिन अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं, तो आप गलत है। क्या आप जानते है कि आप सिर्फ ₹500 के निवेश से भी अपने लिए करोड़ों का फंड तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना होगा।

SIP से बन सकते हैं करोड़ों! अगर आप छोटी-छोटा बचत कर सकते हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड की एसआईपी(Best Mutual Fund) बढ़ी ही काम की चीज है। SIP का मतलब है Systematic Investment Plan। यानी कि जहां आप म्यूचुअल फंड में हर महीने थोड़ा-थोड़ा निवेश कर सकते हैं और तो और यहां आपको कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलेगा। यहां पर निवेश से हर साल अनुमानित 12% का रिटर्न मिलता है, लेकिन क्योंकि एसआईपी मार्केट से जुड़ी है तो यहां रिटर्न बदलता भी रहता है।

₹500 की SIP काफी होगी? नहीं। निवेश की शुरुआत करने के लिए ₹500 की रकम काफी है, लेकिन अगर आप सोचें कि इस रकम से जल्दी बड़ा फंड तैयार हो जाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। पर हां, दो तरीके ऐसे जरूर हैं जिससे आप बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं, और वो हैं लंबे समय तक निवेश बनाए रखना (Long-term commitment) और हर साल अपनी SIP की रकम को थोड़ा-थोड़ा बढ़ाना (जिसे स्टेप-अप SIP कहा जाता है)। अगर आप ऐसा करते हैं तो जरूर अपने लिए करोड़ों जोड़ सकते हैं।

कैलकुलेशन से समझें: अगर आप अपनी SIP में हर साल एक तय प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हैं, तो आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं: मंथली निवेश: 500 रुपये (शुरुआत)

स्टेप-अप (हर साल बढ़ोतरी): 20% सालाना

कुल निवेश की अवधि: 28 साल

अनुमानित रिटर्न: 12% सालाना

कुल निवेश: ₹49.15 लाख

कमाई या रिटर्न: ₹63.32 लाख

कुल फंड: 1.12 करोड़ रुपये से ज्यादा! कंपाउंडिंग की ताकत और मार्केट का जोखिम इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा जादू कंपाउंडिंग (चक्रवृद्धि ब्याज) का होता है। इसमें आपको न सिर्फ अपने पैसों पर रिटर्न मिलता है, बल्कि उस रिटर्न पर भी ब्याज या मुनाफा मिलने लगता है। समय बीतने के साथ यही कंपाउंडिंग आपके छोटे से निवेश को पहाड़ जैसा बना देती है।