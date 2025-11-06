SIP Calculation: 2000 रुपये की एसआईपी से कब बनेगा 10 लाख का फंड, कितने समय के लिए करना होगा निवेश?

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड को आज हर कोई अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहता है। म्यूचुअल फंड एसआईपी के जरिए आप छोटी किस्त से बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि 15 साल के लिए हर महीने 2000 रुपये की एसआईपी से 10 लाख रुपये का फंड बनकर कब तक तैयार होगा?

आइए सबसे पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन निवेश रकम- 2000 रुपये प्रति माह रिटर्न- 12 फीसदी अगर कोई निवेशक हर महीने 2000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 10 लाख रुपये का फंड बनाने के लिए 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 15 साल तक निवेश करना होगा। इन 15 सालों में कुल निवेश रकम 3,60,000 रुपये हो जाएगी।

एसआईपी कैलकुलेशन तो हमने समझ लिया, लेकिन असली परेशानी सही म्यूचुअल फंड चुनने में आती है। चलिए अब एक्सपर्ट से समझते हैं कि इस महीने हमें कौन-से फंड में निवेश करना चाहिए। आशियाना फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ अनिरुद्ध गुप्ता ने कुछ ऐसे फंड्स का सुझाव दिया है, जिनमें हम नवंबर में निवेश कर अपना पोर्टफोलियो बेहतर कर सकते हैं।