SIP Calculation: 2000 रुपये की एसआईपी से कब बनेगा 10 लाख का फंड, कितने समय के लिए करना होगा निवेश?
आज हर कोई ऐसे फंड की तलाश में है, जो कम समय में बेहतर रिटर्न दे सके। म्यूचुअल फंड में हर कोई निवेश तो करना चाहता है, लेकिन ये समझने में असमर्थ रहता है कि कौन-सा फंड उनके लिए सही है। आज हम एक्सपर्ट से समझेंगे कि नवंबर महीने में हमें कौन-से फंड में निवेश करना चाहिए। जिससे हमारा पोर्टफोलियो और बेहतर हो।
नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड को आज हर कोई अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहता है। म्यूचुअल फंड एसआईपी के जरिए आप छोटी किस्त से बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि 15 साल के लिए हर महीने 2000 रुपये की एसआईपी से 10 लाख रुपये का फंड बनकर कब तक तैयार होगा?
आइए सबसे पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं।
कैलकुलेशन
निवेश रकम- 2000 रुपये प्रति माह
रिटर्न- 12 फीसदी
अगर कोई निवेशक हर महीने 2000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 10 लाख रुपये का फंड बनाने के लिए 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 15 साल तक निवेश करना होगा। इन 15 सालों में कुल निवेश रकम 3,60,000 रुपये हो जाएगी।
एसआईपी कैलकुलेशन तो हमने समझ लिया, लेकिन असली परेशानी सही म्यूचुअल फंड चुनने में आती है। चलिए अब एक्सपर्ट से समझते हैं कि इस महीने हमें कौन-से फंड में निवेश करना चाहिए। आशियाना फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ अनिरुद्ध गुप्ता ने कुछ ऐसे फंड्स का सुझाव दिया है, जिनमें हम नवंबर में निवेश कर अपना पोर्टफोलियो बेहतर कर सकते हैं।
नवंबर में कौन-से फंड है सबसे बेस्ट
आशियाना फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ अनिरुद्ध गुप्ता के अनुसार नवंबर में निवेश के लिए ये फंड सबसे बेहतर है-
- निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड
- मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिडकैप
- HDFC फ्लेक्सी कैप
- ICICI Prudential इक्विटी और डेट फंड
- एसबीआई आर्बिट्रेज फंड
(डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
" आप अपने म्यूचुअल फंड से जुड़े सवाल हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।