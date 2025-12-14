SIP Calculation: 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए का फंड तैयार करने के लिए कितने रुपए की एसआईपी करनी होगी? समझें गुणा-गणित

नई दिल्ली।म्यूचुअल फंड में हर कोई अच्छे रिटर्न की उम्मीद लिए निवेश करता है। इसमें न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी मिल सकता है। हालांकि ये रिटर्न शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि 20 साल में 1 करोड़ रुपये का फंड तैयार करने के लिए कितने रूपये की एसआईपी करनी होगी?

कैलकुलेशन एसआईपी के जरिए आज हर कोई भविष्य के लिए बड़ा फंड तैयार करना चाहता है। एसआईपी के तहत आप छोटी-छोटी किस्तों से बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 20 साल में 1 करोड़ रुपये का फंड तैयार करना चाहता है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से हर महीने 11 हजार रुपये निवेश करने होंगे।

इन 20 सालों में आपको 1,00,10,000 (1 करोड़ 10 हजार रुपये) मिल सकते हैं। इन 20 सालों में आपका मूलधन ही 26,40,000 रुपये हो जाएगा। इसके साथ ही आपको केवल रिटर्न में 73,70,000 रुपये मिल सकते हैं। ये रिटर्न पूरी तरह से शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करेगा।

बाजार गिरने पर SIP बंद करना आमतौर पर ये देखा जाता है कि एसआईपी निवेशक शेयर बाजार गिरने पर घबरा जाते हैं। वे ऐसी स्थिति में एसआईपी को बंद करने पर विचार करते हैं। ताकि उन्हें इससे ज्यादा नुकसान न हो। जो कि पूरी तरह से गलत है। म्यूचुअल फंड में अगर आप मुनाफा चाहते हैं, तो लंबे समय के निवेश करें। लंबे समय में निवेश करने पर आपको मुनाफा देखने को मिलेगा।