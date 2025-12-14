Language
    SIP Calculation: 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए का फंड तैयार करने के लिए कितने रुपए की एसआईपी करनी होगी? समझें गुणा-गणित

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:45 AM (IST)

    नई दिल्ली।म्यूचुअल फंड में हर कोई अच्छे रिटर्न की उम्मीद लिए निवेश करता है। इसमें न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी मिल सकता है। हालांकि ये रिटर्न शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि 20 साल में 1 करोड़ रुपये का फंड तैयार करने के लिए कितने रूपये की एसआईपी करनी होगी?

    कैलकुलेशन

    एसआईपी के जरिए आज हर कोई भविष्य के लिए बड़ा फंड तैयार करना चाहता है। एसआईपी के तहत आप छोटी-छोटी किस्तों से बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 20 साल में 1 करोड़ रुपये का फंड तैयार करना चाहता है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से हर महीने 11 हजार रुपये निवेश करने होंगे। 

    इन 20 सालों में आपको 1,00,10,000 (1 करोड़ 10 हजार रुपये) मिल सकते हैं। इन 20 सालों में आपका मूलधन ही 26,40,000 रुपये हो जाएगा। इसके साथ ही आपको केवल रिटर्न में 73,70,000 रुपये मिल सकते हैं। ये रिटर्न पूरी तरह से शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करेगा। 

    बाजार गिरने पर SIP बंद करना

    आमतौर पर ये देखा जाता है कि एसआईपी निवेशक शेयर बाजार गिरने पर घबरा जाते हैं। वे ऐसी स्थिति में एसआईपी को बंद करने पर विचार करते हैं। ताकि उन्हें इससे ज्यादा नुकसान न हो। जो कि पूरी तरह से गलत है। म्यूचुअल फंड में अगर आप मुनाफा चाहते हैं, तो लंबे समय के निवेश करें। लंबे समय में निवेश करने पर आपको मुनाफा देखने को मिलेगा।

    सके साथ ही जब शेयर बाजार में गिरावट आती है, तो ये समय और निवेश करने के लिए बेहतर माना जाता है। क्योंकि इस समय शेयर की वैल्यू कम हो जाती है या आपको शेयर कम कीमत पर मिल जाते हैं। इसलिए ये समय एसआईपी रोकने का नहीं, बल्कि निवेश करने का समय होता है।

    सही फंड न चुनना

    निवेशक को अपनी जरूरत के हिसाब से फंड का चयन करना चाहिए। जैसे अगर वे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, तो इक्विटी फंड में निवेश करें। ऐसी ही अगर वे कम जोखिम वाले फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो डेट और हाइब्रिड फंड का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल गोल्ड जैसे ईटीएफ में भी निवेश किया जा सकता है।

    (डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। म्यूचुअल फंड में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

