SIP Calculation: हर दिन 100 रुपये की बचत और एसआईपी का जादू कब बनाएगा आपको लखपति, कितने समय तक करना होगा निवेश?

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में आज हर कोई एसआईपी के जरिए आसानी से निवेश कर सकता है। एसआईपी ने निवेश को सरल और प्रभावी बनाया है। क्योंकि एसआईपी के तहत आप किस्तों में निवेश करते हैं। आज हम जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति हर दिन 100 रुपये की बचत करता है, तो वे कब तक लखपति या 1 लाख रुपये जमा कर सकता है?

केवल बचत में जमा पैसे आपको भविष्य में जरूरत पड़ने पर कम पड़ सकते हैं। इसलिए बचत को सही जगह निवेश करना भी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन 100 रुपये बचाता है, तो वे एक महीने में 3000 रुपये तक जमा कर सकता है। हमने यहां एक महीने में 30 दिन माने हैं।

अब जानते हैं कि अगर 3000 रुपये हर महीने एसआईपी में निवेश किया जाए, तो हमारे पास कब तक 1 लाख रुपये का फंड बनकर तैयार होगा? कैलकुलेशन निवेश रकम- 3000 रुपये प्रति माह

निवेश रिटर्न-12 फीसदी अगर कोई व्यक्ति एसआईपी में हर महीने 3000 रुपये निवेश करता है, तो 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से वे 3 साल में ही 1 लाख रुपये का फंड तैयार कर लेगा। हालांकि ये पूरी तरह से रिटर्न पर निर्भर करता है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न कम या ज्यादा हो सकता है। क्योंकि ये शेयर बाजार पर निर्भर है।

इन 3 सालों में उसे 1,31,000 रुपये मिल सकते हैं। इसके साथ ही केवल मूलधन ही 1,08000 रुपये का होगा। इसके अलावा आपको केवल रिटर्न में 23 हजार रुपये मिलेंगे। म्यूचुअल फंड में आप जितना लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, आपको रिटर्न भी उतना ही अच्छा मिलता है।

सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला फंड? इस साल DSP वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग ओवरसीज इक्विटी ओमनी FoF ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। इस फंड ने 175.22 फीसदी रिटर्न दिया है। इसका AUM 1688.96 करोड़ रुपये का है। एक्सपेंस रेश्यो- 1.64%

स्टैंडर्ड डेविएशन- 33.28%

शार्प रेश्यो- 3.43

एग्जिट लोड- 0 होल्डिंग ब्लैकरॉक ग्लोबल फंड्स- वर्ल्ड गोल्ड फंड (क्लास 12 USD शेयर्स)

वेननेक गोल्ड माइनर्स ईटीएफ

TREPS भभी आप इस फंड में किसी भी तरह से निवेश नहीं कर सकते। हालांकि ये ध्यान रखें कि किसी भी फंड का चयन सिर्फ रिटर्न देखकर न करें। फंड्स के रिस्क फैक्सटर्स देखना भी महत्वपूर्ण है। ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई फंड एक साल अच्छा रिटर्न दे दें, तो वे अगले साल भी सामान्य प्रदर्शन करेगा।