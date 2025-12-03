Language
    SIP Calculation: ₹8000 की एसआईपी से कब बनेगा 20 लाख रुपये का फंड? समझें कैलकुलेशन

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 07:10 AM (IST)

    म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए लोग एसआईपी का चयन करते हैं। एसआईपी के जरिए आप छोटी किस्तों से बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन (SIP Ca ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए लोग एसआईपी का चयन करते हैं। एसआईपी के जरिए आप छोटी किस्तों से बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि हर महीने 8000 रुपये की एसआईपी से 20 लाख बाद कितना फंड बनकर तैयार होगा?

     म्यूचुअल फंड में हर कोई निवेश करना चाहता है, लेकिन ये समझना मुश्किल होता है कि उन्हें मनचाहा फंड लेने के लिए कितने समय तक निवेश करना होगा। चलिए सबसे पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं। 

    कैलकुलेशन 

    • निवेश रकम- हर महीने 8000 रुपये
    • निवेश रिटर्न- 12 फीसदी 

    अगर कोई व्यक्ति हर महीने 8000 रुपये की एसआईपी करता है और उसे 20 लाख रुपये का फंड बनाकर तैयार करना है, तो ऐसे में उसे 11 साल तक निवेश करना होगा। हालांकि ये ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड में मिलने वाला रिटर्न शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। 

     एसआईपी के जरिए निवेश करते वक्त कुछ गलतियों से बचकर रहें। ऐसी गलतियां आपका रिटर्न कम कर सकती है। 

    SIP में हमेशा अच्छा रिटर्न मिलता है

    निवेशकों के बीच एक और मिथ जो अक्सर सुनने को मिलता रहता है कि एसआईपी से हमेशा अच्छा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपका  रिटर्न इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का फंड चुन रहे हैं।

    शेयर बाजार में गिरावट के वक्त SIP रोक दें

    शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का सिलसिला चलता रहता है। ऐसे में कई लोग गिरावट के समय नुकसान से बचने के लिए एसआईपी रोक देते हैं। ये पूरी तरह से गलत है। शेयर में गिरावट का समय एसआईपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय ज्यादा से ज्यादा निवेश किया जाना चाहिए। ताकि जब मार्केट ऊपर जाए तो आप मुनाफा कमा सके। शेयर बाजार में गिरावट के समय म्यूचुअल फंड की ज्यादा से ज्यादा यूनिट खरीदी जा सकती हैं। 

    (डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। म्यूचुअल फंड में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

     

