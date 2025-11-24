Language
    SIP Calculation: सिर्फ 100 रुपये की एसआईपी और बन जाएगा 30 लाख रुपये तक का फंड, देखें गुणा-गणित

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:02 PM (IST)

    आज हर कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करना पसंद करता है। इसकी एक वजह ये भी है कि आप एसआईपी के जरिए 100 रुपये से निवेश कर सकते हैं। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि अगर कोई 100 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसका 30 लाख रुपये का फंड कब तक बनकर तैयार होगा?

    नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में आज ज्यादा से ज्यादा निवेशक रुचि दिखा रहे हैं। म्यूचुअल फंड में आप लमसम या एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं। आमतौर पर लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए एसआईपी का चयन करते हैं। 

    क्योंकि एसआईपी के जरिए आप किस्तों में पैसा निवेश कर सकते हैं। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन (SIP Calculation) की मदद से समझेंगे कि अगर कोई 100 रुपये की एसआईपी करता है, तो कब तक 30 लाख रुपये का फंड बनकर तैयार होगा। आपको बता दें कि ये 100 रुपये की एसआईपी प्रतिदिन की है। इसका मतलब है कि आपको हर दिन 100 रुपये एसआईपी के जरिए चुने गए फंड में निवेश करने होंगे। 

    कैलकुलेशन 

    • निवेश रकम- हर दिन 100 रुपये
    • निवेश रिटर्न- 12 फीसदी 

    अगर कोई व्यक्ति हर दिन 100 रुपये की एसआईपी करता है, तो वे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 20 से 21 साल में 30 लाख रुपये का फंड बना लेगा। कैलकुलेशन के दौरान हमने एक महीने में 30 दिन माने हैं। ये जरूरी नहीं है कि म्यूचुअल फंड से हमेशा आपको फायदा ही मिले। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि अगर हमें 4 या 5 महीने से  म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर नुकसान हो, तब ऐसी स्थिति में क्या करें। 

    हमने इसे लेकर यूटीआई एएमसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर विशाल चोपड़ा से बातचीत की। 

    4 या 5 महीने से हो रहा है नुकसान तो क्या करें?

    उन्होंने कहा कि इक्विटी फंड में अस्थिरता होना सामान्य है। अगर कुछ महीनों तक नुकसान भी हो रहा है, तो इसमें निवेश जारी रखना चाहिए। मार्केट में उतार-चढ़ाव होना सामान्य है। इसलिए निवेशकों को नुकसान होने पर चिंतित रहना चाहिए। 

    आपको ऐसे समय में अपने लंबे समय के लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। जब कोई म्यूचुअल फंड गिर रहा हो, तो ये समय ज्यादा से ज्यादा निवेश के लिए अच्छा होता है। ऐसे समय में आप कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा इक्विटी खरीद सकते हैं। 


    (डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    " आप अपने म्यूचुअल फंड से जुड़े सवाल हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

