    SIP Calculation: 4000 रुपये की एसआईपी से कब बनेगा 20 लाख रुपये का फंड, देखें कैलकुलेशन

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:03 PM (IST)

    आज म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए कई अलग-अलग विकल्प मौजूद हैं। हालांकि ज्यादातर लोग एसआईपी का ही चयन करते हैं। आज हम SIP Calculation की मदद से समझेंगे कि हर महीने 4000 रुपये की एसआईपी से 20 लाख रुपये का फंड कब बनकर तैयार होगा। इसके लिए आपको कितने समय तक निवेश करना पड़ेगा।

    SIP से बनाएं 20 लाख का फंड, जानें निवेश का सही तरीका

    नई दिल्ली। एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए सबसे सही माना जाता है। एसआईपी के जरिए आज आप महज 100 रुपये में म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। ये निवेश रकम अधिकतम कितनी भी हो सकती है। क्योंकि एसआईपी के तहत किस्तों में पैसा दिया जाता है, इसलिए इसमें जाने वाली निवेश रकम, घर के खर्चों के साथ आसानी से मैनेज हो जाती है।

    कैलकुलेशन

    • निवेश रकम- 4000 रुपये
    • रिटर्न- 12 फीसदी

    अगर कोई निवेशक हर महीने 4000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 20 लाख रुपये का फंड बनाने के लिए 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 15 साल निवेश करना होगा। इन 15 सालों में आपको 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से मैच्योरिटी पर 20,18,000 रुपये मिलेंगे। वहीं इन 15 सालों में आपका मूलधन 7,20,000 रुपये होगा। साथ ही केवल रिटर्न 12,98,000 रुपये बनेगा।

    कब शुरू करनी चाहिए SIP?

    टाटा एसेट मैनेजमेंट के हेड प्रोडक्ट शैली गेंग (Tata Assets Management, Head Product Shaily Gang) ने कहा इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने कब निवेश शुरू किया है। इस बात से पड़ता है कि आपने कितने समय तक निवेश किया है।

    • चक्रवृद्धि ब्याज के कारण, जैसे-जैसे आप बाजार में ज्यादा समय बिताते हैं, निवेश रकम में रिटर्न जुड़ता रहता है।
    • निवेशक ये इंतजार करते हैं कि कब बाजार में भारी गिरावट आए और वो निवेश करें, ये सही नहीं है।
    • उनका कहना है कि जो निवेशक उस समय बाजार के मौजूदा स्तरों पर पहले SIP शुरू करता है। वे दूसरे निवेशक की तुलना में ज़्यादा रिटर्न पा सकता है, जो निचले स्तर पर पहुँचने का इंतज़ार करता है क्योंकि दूसरा निवेशक ऐसा कर बाजार में कम समय बिताएगा। ऐसी स्थिति में XIRR रिटर्न कम हो सकता है।
    • इसके अलावा निवेशक स्टेप-अप SIP करके भी सामान्य SIP की तुलना में ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं।

    (डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    आप अपने म्यूचुअल फंड से जुड़े सवाल हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।